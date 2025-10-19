Популярни
Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

  • 19 окт 2025 | 19:31
  • 233
  • 0
Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

Българските гимнастици Кевин Пенев и Давид Иванов започнаха силно на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, като се наредиха сред топ 12 в квалификациите на земя, прескок и кон с гривни.

След приключването на първите шест от общо осем потока, Кевин Пенев заема 11-о място на земя. Медалистът от световни купи и 12-и на Олимпийските игри в Париж получи оценка 13.666 точки.

В пресявките на прескок Пенев, който в Париж бе 15-и на този уред, е 12-и с резултат 13.783 точки (13.966 – първи прескок, 13.600 – втори). На кон с гривни той е 40-и с 12.566 точки.

Отличен дебют на световно първенство направи Давид Иванов. Европейският вицешампион за младежи се размина на косъм с финала на кон с гривни, след като не успя да изпълни перфектно отскока в края на съчетанието си. С оценка 14.100 точки той е 11-и във временното класиране. На успоредка Иванов, който живее и тренира в Англия, е с 21-ва оценка – 13.500 точки.

Най-опитният в тима – Еди Пенев, допусна неточности на земя и прескок. Той е 27-и и 40-и съответно с оценки 13.100 и 12.683 точки (12.733 – първи, 12.633 – втори).

Дебютантът Даниел Трифонов е 33-и на прескок с 13.033 точки (13.466 – първи, 12.600 – втори), 30-и на висилка с 12.800 и 89-и на успоредка с 9.566 точки.

Димитър Димитров е 78-и на земя с 11.100 точки.

При мъжете предстоят още два потока, след което започват квалификациите при жените. Българките Валентина Георгиева, Виктория Венциславова и Никол Стоименова ще се състезават във вторник в деветия поток.

Любопитен факт е, че на трето място в квалификациите за многобоя е състезаващият се под неутрален флаг Даниел Маринов – гимнастик с български паспорт, тъй като баща му е българин, макар да живее и тренира в Русия.

