  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Атанас Петров и Шьоненверд с нова важна победа над шампиона Амрисвил

Атанас Петров и Шьоненверд с нова важна победа над шампиона Амрисвил

  • 19 окт 2025 | 19:18
  • 2974
  • 0

Атанас Петров, който изведе България до световната титла за девойки до 19 години през 2025 година, грабна Суперкупата на Швейцария за мъже.

Атанас Петров и воденият от него отбор на Шьоненверд победиха шампиона Амрисвил с 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:22) в двубоя за Суперкупата на Швейцария, който се игра в зала “Ди Мьобилиар Арена” в Берн.

24 часа по-късно Шьоненверд победиха у дома отново шампиона Амрисвил с 3:1 (25:22, 25:12, 20:25) в мач от първия кръг на шампионата на Швейцария.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача Шьоненверд - Амрисвил с 3:1 - ТУК!

