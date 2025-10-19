Атанас Петров и Шьоненверд с нова важна победа над шампиона Амрисвил

Атанас Петров, който изведе България до световната титла за девойки до 19 години през 2025 година, грабна Суперкупата на Швейцария за мъже.

Атанас Петров и воденият от него отбор на Шьоненверд победиха шампиона Амрисвил с 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:22) в двубоя за Суперкупата на Швейцария, който се игра в зала “Ди Мьобилиар Арена” в Берн.

24 часа по-късно Шьоненверд победиха у дома отново шампиона Амрисвил с 3:1 (25:22, 25:12, 20:25) в мач от първия кръг на шампионата на Швейцария.

