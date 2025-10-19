Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Атанас Петров, който изведе България до световната титла, грабна Суперкупата на Швейцария

Атанас Петров, който изведе България до световната титла, грабна Суперкупата на Швейцария

  • 19 окт 2025 | 15:09
  • 4673
  • 1

Атанас Петров, който изведе България до световната титла за девойки до 19 години през 2025 година, грабна Суперкупата на Швейцария за мъже.

Атанас Петров и воденият от него отбор на Шьоненверд победиха шампиона Амрисвил с 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:22) в двубоя за Суперкупата на Швейцария, който се игра в зала “Ди Мьобилиар Арена” в Берн.

Двубоят не започна добре за вицешампионите от Шьоненверд, които загубиха първата част с 21:25.

Атанас Петров побърза да направи промени в схемата на играта на своя тим и те дадоха резултат. Следващите 3 гейма бяха за тима Шьоненверд, който триумфира със Суперкупата на Швейцария.

Сили Кола заби 22 точки (1 блок, 57% ефективност в атака, 9 % перфектно и 73% позитивно посрещане - +11) и бе избран за MVP.

Яялат Арачиге заби 26 точки за успеха на Шьоненверд.

“Много съм доволен, защото моите играчи показаха днес, това което тренирахме. Изиграхме много силен двубой - тактически и технически. Тази титла е един супер старт на новия сезон. Много съм щастлив, че спечелихме”, заяви Атанас Петров специално пред Sportal.bg.

“По ирония на съдбата, днес отново играем мач срещу Амрисвил в двубой от първия кръг в шампионата на Швейцария, на който сме домакини в Шьоненверд”, добави Атанас Петров.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 8951
  • 3
Димитър Каров вече е увековечен в Международната зала на славата на волейбола

Димитър Каров вече е увековечен в Международната зала на славата на волейбола

  • 19 окт 2025 | 05:35
  • 4229
  • 4
Евелина Цветанова: Играта тръгна добре за нас

Евелина Цветанова: Играта тръгна добре за нас

  • 18 окт 2025 | 22:29
  • 1446
  • 0
Франческо Кадеду: Не знам причината, заради която спряхме да играем след първия гейм

Франческо Кадеду: Не знам причината, заради която спряхме да играем след първия гейм

  • 18 окт 2025 | 22:23
  • 2226
  • 5
Найден Найденов: Показахме отборна игра, ефектът на Матей Казийски е видим

Найден Найденов: Показахме отборна игра, ефектът на Матей Казийски е видим

  • 18 окт 2025 | 22:05
  • 1376
  • 0
Матей Казийски: Беше страхотно да играя отново пред българска публика!

Матей Казийски: Беше страхотно да играя отново пред българска публика!

  • 18 окт 2025 | 21:27
  • 15708
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 ЦСКА, "червените" поведоха след ефектна комбинация

Добруджа 0:1 ЦСКА, "червените" поведоха след ефектна комбинация

  • 19 окт 2025 | 15:49
  • 25789
  • 156
Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 10328
  • 4
Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

  • 19 окт 2025 | 07:05
  • 14607
  • 124
Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 8951
  • 3
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 11281
  • 0
Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

  • 19 окт 2025 | 07:32
  • 9517
  • 11