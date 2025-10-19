Атанас Петров, който изведе България до световната титла, грабна Суперкупата на Швейцария

Атанас Петров, който изведе България до световната титла за девойки до 19 години през 2025 година, грабна Суперкупата на Швейцария за мъже.
Атанас Петров и воденият от него отбор на Шьоненверд победиха шампиона Амрисвил с 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:22) в двубоя за Суперкупата на Швейцария, който се игра в зала “Ди Мьобилиар Арена” в Берн.
Двубоят не започна добре за вицешампионите от Шьоненверд, които загубиха първата част с 21:25.
Атанас Петров побърза да направи промени в схемата на играта на своя тим и те дадоха резултат. Следващите 3 гейма бяха за тима Шьоненверд, който триумфира със Суперкупата на Швейцария.
Сили Кола заби 22 точки (1 блок, 57% ефективност в атака, 9 % перфектно и 73% позитивно посрещане - +11) и бе избран за MVP.
Яялат Арачиге заби 26 точки за успеха на Шьоненверд.
“Много съм доволен, защото моите играчи показаха днес, това което тренирахме. Изиграхме много силен двубой - тактически и технически. Тази титла е един супер старт на новия сезон. Много съм щастлив, че спечелихме”, заяви Атанас Петров специално пред Sportal.bg.
“По ирония на съдбата, днес отново играем мач срещу Амрисвил в двубой от първия кръг в шампионата на Швейцария, на който сме домакини в Шьоненверд”, добави Атанас Петров.