Невероятен вратар и спасена дузпа в края лишиха Дженоа от победа срещу 10 от Парма

Отборите на Дженоа и Парма завършиха наравно 0:0 на “Луиджи Ферарис” в среща от седмия кръг на Серия "А". Така “грифоните” останаха без шампионатен успех от началото на сезона.

Именно генуезци трябва да съжаляват, че не спечелиха днешния мач, след като доминираха през целия двубой, отправяйки цели 23 удара срещу само един на техния опонент. Те имаха инициативата през първото полувреме, а техният натиск се увеличи още повече през втората част, след като в минутите преди почивката защитникът на гостите Ниакате Н'Диайе си изкара два бързи жълти картона и беше изгонен от игра. Вратарят на “дуковете” Зион Сузуки обаче блесна с фантастичните седем спасявания в двубоя, като най-важното от тях дойде във финалните секунди на срещата. Тогава домакините получиха дузпа за нарушение на Мариано Троило срещу Джеф Екатор, но японският страж спаси удара от бялата точка на Максуел Корне, запазвайки мрежата си суха.

🇮🇹🧤 Zion Suzuki (22) made SEVEN saves, including a 97th-minute penalty stop, to secure a crucial point for 10-man Parma.



What a performance. pic.twitter.com/lGKHDnngZj — Japanese Football (@JapaneseFbl) October 19, 2025

Така Парма събра шест точки в актива си и се изкачи на 15-ата позиция в класирането, а Дженоа се придвижи до предпоследното 19-о място със своите три пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages