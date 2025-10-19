Популярни
  Орела: Надиграхме ЦСКА след почивката, но нямаме точки

  19 окт 2025 | 17:17
Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов говори след поражението с 0:1 срещу ЦСКА в efbet Лига. Орела отчете добрата игра на неговите футболисти след почивката и изрази съжаление за липсата на точност пред рамката на Фьодор Лапоухов.

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига
"Какво да сме доволни... Като нямаме точки, няма от какво да сме доволни. Става като рефрен: добре играхме, но загубихме. Това не ни успокоява. Сами трябва да излезем от това положение. Влагат се, работят момчетата, първите 20 минути бяхме плахи, респектирани от отбора на ЦСКА, през седмицата нямаше такива индикации. През второто полувреме се окопитихме. Не говоря вече за шанс, а за умение. Имахме ситуации, където с малко повече самочувствие и квалитет щяха да се случат нещата. Не ни радва негативният резултат.

Питас: Искаме да се върнем на върха, където ЦСКА принадлежи
Питас: Искаме да се върнем на върха, където ЦСКА принадлежи

ЦСКА са си техни проблемите, но второто полувреме ги надиграхме. Виждаме отбори в efbet Лига, които с едно положение си вкарват гол. Не съм недоволен от ръководството или от играчите, просто нямаме спортен шанс. Не знам как се лекува това нещо. Да, трябва и умение, но имаме достатъчно чисти положения за положителен резултат. През седмицата казах, че всички заедно плюс феновете, които видяхте днес - колко стадиона в България имат такава обстановка, те дават жар на играчите, това помага, ще си помогнем и ще свършим работата, за която сме се хванали", каза варненският специалист.

