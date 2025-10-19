Питас: Искаме да се върнем на върха, където ЦСКА принадлежи

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас, който отбеляза победния гол срещу Добруджа (1:0), заяви след края на срещата, че този успех е важен за отбора, за да може футболистите да възвърнат увереността си. Той отличи слабото второ полувреме, което "червените" изиграха, но все пак не скри радостта си от спечелените три точки.

"Знаем, че ЦСКА не е в най-добрата позиция в момента. Затова тази победа е много важна за нас да възвърнем увереността си. Искаме да се върнем на върха, където ЦСКА принадлежи. Мисля, че изиграхме добро първо полувреме, можехме да отбележим повече от един гол, но през втората част играхме по-зле. Все пак спечелихме трите точки и продължаваме.

Може би не е най-комфортната позиция за мен, но трябва да играем с Леандро Годой. Единият трябва да играе извън позиция. Днес дадох всичко от себе си и смятам, че се представих добре на крилото.

Всички разбираме, че второто полувреме не беше добро за нас. Трябва да намерим проблема и да го отстраним. Важни три точки, набираме увереност. Вярвам в треньора, съотборниците и добрите времена", заяви Питас.

