Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки

Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимишек е уверен във възможностите на своите възпитанички и се стреми към победа във всеки мач.

Пловдивчанки започнаха защитата на титлата си с домакински успех срещу Левски с 3:0.

Марица започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски

"Нашата мотивация беше на високо ниво. Видяхме го и в третия гейм за 25:22. Мисля, че направихме добра подготовка. Изиграхме 10 двубоя срещу различни отбори. Беше добра подготовка за нас. Първият мач за сезона е труден, но аз съм много щастлив от това, което видяхме", сподели наставникът в интервю за БНТ.

Наставникът отдаде заслуженото и на опонента.

"Левски е добър отбор. Всеки път, когато играем срещу Левски е трудно, защото те са най-добрия ни опонент на този етап. Ние всеки път се опитваме да дадем най-доброто от себе срещу тях. Те се опитват да играят на най-високо ниво", допълни турският специалист.

За шампиона на България предстои квалификация за Шампионска лига срещу хърватския Динамо Загреб.

"Ние играхме срещу Младост Загреб миналия сезон. Сега отново срещу хърватски тим. Това е въпрос на късмет. За мен най-важното е това, което правим ние в нашето поле. Те са добър отбор. За мен най-важното е да играем срещу тях по най-добрия възможен начин. Ще направим всичко възможно, да се покажем по най-добрия начин. Няма значение името, което излиза срещу нас. Опитваме се да спечелим срещу всеки", категоричен е наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto