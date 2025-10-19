Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу последния в класирането - на живо от Добрич със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Летисия Милева победи на старта на Европейското първенство по бокс за ученици

Летисия Милева победи на старта на Европейското първенство по бокс за ученици

  • 19 окт 2025 | 14:16
  • 75
  • 0
Летисия Милева победи на старта на Европейското първенство по бокс за ученици

Летисия Милева надделя с 4:1 гласа над украинката Анастасия Мишура и се класира на четвъртфиналите на категория до 57 кг от Европейското първенство по бокс за ученици в Будва, Черна гора. С това тя даде успешно начало на участието на българските национали на турнира.

Двубоят премина равностойно, но Милева показа характер и демонстрира завидни умения, за да се поздрави с успеха. За място на полуфинал и минимум бронзов медал Милева ще срещне на 21 октомври Есма Юртсевер (Турция).

В друга среща от събота Ева Димитрова (54 кг) бе спряна на старта от чехкинята Розали Ухрова.

В днешната програма още четири мача с българско участие. В първата сесия Вангел Субашиев (42 кг) ще се изправи срещу Кол Мийкан (Шотландия). В следобедната програма Кристиян Димитров (60 кг) ще боксира с Исмаил Исмаилов (Украйна). Във вечерната Здравко Колев (40 кг) ще срещне Антимо Саси (Италия), а Иван Тотев (50 кг) - Евгений Ковач (Украйна).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/

Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/

  • 19 окт 2025 | 08:15
  • 1360
  • 1
Легендарната Ронда отново тренира

Легендарната Ронда отново тренира

  • 19 окт 2025 | 08:02
  • 2944
  • 1
Българите останаха на крачка от нова квота във втория ден на квалификационния турнир за Световното по карате

Българите останаха на крачка от нова квота във втория ден на квалификационния турнир за Световното по карате

  • 18 окт 2025 | 20:38
  • 292
  • 0
Втора квота за България за Световното по карате

Втора квота за България за Световното по карате

  • 18 окт 2025 | 12:35
  • 765
  • 0
Президентът на федерацията по ушу преговяра с Джет Ли за визита в Бургас

Президентът на федерацията по ушу преговяра с Джет Ли за визита в Бургас

  • 18 окт 2025 | 11:16
  • 1238
  • 0
България е балкански шампион по таекуондо

България е балкански шампион по таекуондо

  • 18 окт 2025 | 11:07
  • 1343
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

  • 19 окт 2025 | 13:51
  • 4470
  • 62
На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

  • 19 окт 2025 | 14:19
  • 2543
  • 0
Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

  • 19 окт 2025 | 07:05
  • 11616
  • 106
Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 7231
  • 3
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 9631
  • 0
Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

  • 19 окт 2025 | 07:32
  • 7951
  • 8