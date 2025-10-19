Летисия Милева победи на старта на Европейското първенство по бокс за ученици

Летисия Милева надделя с 4:1 гласа над украинката Анастасия Мишура и се класира на четвъртфиналите на категория до 57 кг от Европейското първенство по бокс за ученици в Будва, Черна гора. С това тя даде успешно начало на участието на българските национали на турнира.

Двубоят премина равностойно, но Милева показа характер и демонстрира завидни умения, за да се поздрави с успеха. За място на полуфинал и минимум бронзов медал Милева ще срещне на 21 октомври Есма Юртсевер (Турция).

В друга среща от събота Ева Димитрова (54 кг) бе спряна на старта от чехкинята Розали Ухрова.

В днешната програма още четири мача с българско участие. В първата сесия Вангел Субашиев (42 кг) ще се изправи срещу Кол Мийкан (Шотландия). В следобедната програма Кристиян Димитров (60 кг) ще боксира с Исмаил Исмаилов (Украйна). Във вечерната Здравко Колев (40 кг) ще срещне Антимо Саси (Италия), а Иван Тотев (50 кг) - Евгений Ковач (Украйна).