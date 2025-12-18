Не всичко ще е обичайно за битката Джошуа - Пол

Не всичко ще бъде по стандартната процедура в осемрундовия мач в тежка категория между Антъни Джошуа и Джейк Пол в събота сутрин в Маями. Двубоят, както и всички останали срещи от галавечерта, които ще бъдат излъчвани по Netflix, ще се проведе на ринг с размери 6.7 на 6.7 метра. Стандартният размер на боксов ринг обикновено е 6 на 6 метра.

„Точно така“, потвърди Пол подробностите на финалната пресконференция в театър „Джаки Глийсън“ в The Fillmore. „Доста стандартно е. Ринговете обикновено варират от 6 до 7 метра. Така че 6.7 – чувствам се отлично с това.“

Макар по-големият ринг на пръв поглед да може да е от полза за значително по-дребния Пол, Джошуа заяви, че няма никакъв проблем с малко по-големите размери.

Един от последните значими мачове, проведени на ринг 6.7 на 6.7 метра, беше преди четири години, когато Канело Алварес спря Били Джо Сондърс в обединителния им двубой за титлите на WBA, WBC и WBO в средна категория в Далас.

Освен това Джошуа няма право да тежи повече от 111 кг за този мач, за разлика от обичайните срещи в тежка категория, където няма ограничение за теглото. За последно Джошуа беше под 111 кг при реванша си срещу Олександър Усик през 2022 г. Джошуа и Пол ще носят ръкавици от 10 унции, което е стандартно за тежка категория.

Пол (12 победи, 1 загуба, 7 нокаута) прави огромна крачка нагоре в нивото на съперниците си срещу Джошуа. 28-годишният американец идва след победа с единодушно съдийско решение над Хулио Сесар Чавес-младши на 28 юни, с която удължи победната си серия на шест мача.

Джошуа (28 победи, 4 загуби, 25 нокаута) ще се бие за първи път от 14 месеца насам, след като през този период загуби с нокаут в петия рунд от Даниел Дюбоа в двубой за титлата на IBF в тежка категория. Срещата с Пол ще бъде едва вторият му мач на територията на САЩ.

При единственото си предишно участие в Америка Джошуа претърпя една от най-големите сензации в бокса, след като беше спрян в седмия рунд от Анди Руис на „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк на 1 юни 2019 г.

Шест месеца по-късно Джошуа стана двукратен обединен световен шампион в тежка категория, след като победи Руис в реванша с единодушно съдийско решение в Саудитска Арабия.