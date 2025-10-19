Феновете на Левски изкупиха билетите за двубоя с "моряците"

Билетите за гостуващите привърженици за мача между Черно море и Левски са изчерпани. По тази причина касата на стадион “Тича” Сектор Гости няма да работи. Всички останали каси ще отворят в 13:15 часа, информират “моряците”.

Трима от Черно море пропускат дербито с Левски

Феновете, закупили си билети за мача, ще могат да влизат единствено в секторите, обозначени на входните талони. На съответния сектор няма да бъдат допускани зрители с билети за друг сектор. Лица до 12 години влизат безплатно.

Достъп до стадион „Тича“ няма да имат лица без лични карти, в нетрезво състояние и такива, употребили наркотични вещества. Полицията ще следи зорко и за внасянето на остри и опасни за здравето предмети, както и използването на пиротехнически средства. Достъпът с хладно и огнестрелно оръжие, както и със спрейове със защитен газ, също е забранен. Феновете ще бъдат проверявани щателно в подстъпите до стадиона, както и по входовете.

Срещата от 12-ия кръг на efbet Лига е днес от 17:30 часа във Варна!