Олимпийската шампионка Лиза Терш спечели световна титла в триатлона

Олимпийската шампионка в смесената щафета Лиза Терш от Германия спечели първата си световна титла в триатлона, финиширайки първа на финала в Улонгонг, Австралия. Тя бе в пред основната група в по-голямата част от плуването на 1.5 км, колоезденето на 40 км и бягането на 10 км и спечели с 14 секунди пред италианката Бианка Серени.

Световната шампионка от 2022 Ема Ломбарди от Франция завърши на третата позиция в Австралия.

Златната медалистка от Париж 2024 Касандре Богран от Франция и Бет Потър от Великобритания влязоха във финала като лидери по точки, а Терш бе на четвърто място в генералното класиране. Германката, на 26 години, поведе след първата дължина на плуването и бе начело в началото на колоезденето, като по това време Богран бе само на секунда от нея.

Най-голямата промяна се случи именно във втората дисциплина, в която се отделиха шест състезателки на върха. Терш размени първото място с Ломбарди на няколко пъти, а Богран отпадна в началото на бягането на 10 км. Това отвори вратите за Терш и тя изпревари Богран и Серени, за да оглави класирането с 3886.26 точки.

Втора в света за 2025 остана Леони Перо от Франция, която завърши годината със сбор от 3557.04 точки, а Потър се смъкна с една позиция до трета.