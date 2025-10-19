Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу последния в класирането - на живо от Добрич със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийската шампионка Лиза Терш спечели световна титла в триатлона

Олимпийската шампионка Лиза Терш спечели световна титла в триатлона

  • 19 окт 2025 | 13:04
  • 243
  • 0
Олимпийската шампионка Лиза Терш спечели световна титла в триатлона

Олимпийската шампионка в смесената щафета Лиза Терш от Германия спечели първата си световна титла в триатлона, финиширайки първа на финала в Улонгонг, Австралия. Тя бе в пред основната група в по-голямата част от плуването на 1.5 км, колоезденето на 40 км и бягането на 10 км и спечели с 14 секунди пред италианката Бианка Серени.

Световната шампионка от 2022 Ема Ломбарди от Франция завърши на третата позиция в Австралия.

Златната медалистка от Париж 2024 Касандре Богран от Франция и Бет Потър от Великобритания влязоха във финала като лидери по точки, а Терш бе на четвърто място в генералното класиране. Германката, на 26 години, поведе след първата дължина на плуването и бе начело в началото на колоезденето, като по това време Богран бе само на секунда от нея.

Най-голямата промяна се случи именно във втората дисциплина, в която се отделиха шест състезателки на върха. Терш размени първото място с Ломбарди на няколко пъти, а Богран отпадна в началото на бягането на 10 км. Това отвори вратите за Терш и тя изпревари Богран и Серени, за да оглави класирането с 3886.26 точки.

Втора в света за 2025 остана Леони Перо от Франция, която завърши годината със сбор от 3557.04 точки, а Потър се смъкна с една позиция до трета.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Пичардо - шампионът, който пази най-доброто за накрая

Пичардо - шампионът, който пази най-доброто за накрая

  • 18 окт 2025 | 17:34
  • 3910
  • 0
Олимпийската медалистка Джорджа Хънтър Бел със съвети към младите

Олимпийската медалистка Джорджа Хънтър Бел със съвети към младите

  • 18 окт 2025 | 15:54
  • 936
  • 0
Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

  • 18 окт 2025 | 15:38
  • 1740
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън посочи хората, които са я тласнали към успехите през 2025 г.

Мелиса Джеферсън-Уудън посочи хората, които са я тласнали към успехите през 2025 г.

  • 18 окт 2025 | 13:55
  • 1534
  • 0
Карл Люис за Enhanced Games: Не са заплаха за имиджа на олимпийските спортове

Карл Люис за Enhanced Games: Не са заплаха за имиджа на олимпийските спортове

  • 18 окт 2025 | 13:30
  • 2427
  • 2
Фемке Бол в светлината на прожекторите

Фемке Бол в светлината на прожекторите

  • 18 окт 2025 | 13:08
  • 2568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

  • 19 окт 2025 | 13:51
  • 4257
  • 62
На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

  • 19 окт 2025 | 14:19
  • 2484
  • 0
Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

  • 19 окт 2025 | 07:05
  • 11566
  • 106
Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 7200
  • 3
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 9597
  • 0
Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

  • 19 окт 2025 | 07:32
  • 7907
  • 8