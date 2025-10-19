Българите приключиха със Световната купа в Монреал

Популярни
ЦСКА срещу последния в класирането - на живо от Добрич със съставите
  • 19 окт 2025 | 12:53
  • 235
  • 0
Българските състезатели приключиха участието си във втория кръг на Световната купа по шорттрек в Монреал (Канада), който е олимпийска квалификация за Игрите в Италия догодина.

На 1000 метра победителка стана Кортни Саро (Канада) с 1:27.896 минута, а при щафетите жени на 3000 метра триумфира Канада с 4:07.341 минути.

При мъжете на 500 метра най-бърз беше Уилям Данджину (Канада) с 41.126 секунди, а на 1500 метра шампион е отново той с 2:13.217 минути.

Визите за Игрите в Милано догодина се разпределят по сложна система на точкуване, в която влизат резултатите от четирите турнира от Световния тур - два в Монреал (Канада) през октомври, и в Гданск (Полша) и Дордрехт (Нидерландия) през ноември. За всеки състезател се взимат трите най-добри резултата, като квотите не са поименни, а са за нация.

