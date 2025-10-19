Популярни
Медал за Йордан Гълъбов от турнира по шпага в Дъблин

  19 окт 2025
Йордан Гълъбов спечели бронзов медал в сателитния турнир на шпага мъже в Дъблин, който носи точки за Световната купа. В конкуренцията на 105 състезатели от 28 държави възпитаникът на фехтовален клуб НСА игра отлично и записа силен старт на сезон 2025/2026. В турнира се включиха още двама българи - Благой Дунчев и Рахим Рашайда, като Рашайда завърши 33-и, а Дунчев е 101-и.

Гълъбов излезе от предварителните групи с четири победи и една загуба. В основните групи той отново записа четири успеха и едно поражение и влезе в елиминациите под номер 20. Във втория кръг той отстрани Андрю Чирко от Ирландия с 15:6, а след това записа още три победи - над Лайъм Зоун от Ирландия с 15:7, над Юлиус Еделман от Норвегия с 15:7 и над Аксели Хайнама от Финландия с 15:5, с което си гарантира медал от състезанието. В спора за място на финала Гълъбов отстъпи пред Тристан Тулен от Нидерландия след изключително оспорвана игра с 13:14 и взе бронзовото отличие.

Рашайда излезе от предварителните групи с пет победи и едно поражение. В следващите групи българинът не допусна загуба - шест победи от шест срещи, с което влезе под номер 2 в елиминациите. Там възпитаникът на фехтовален клуб НСА отстъпи във втория кръг пред Макс Шифер от Австрия с 14:15 и зае 33-о място в крайното класиране.

