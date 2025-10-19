Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Реал няма право на грешка срещу Хетафе

Реал няма право на грешка срещу Хетафе

  19 окт 2025 | 07:43
  • 439
  • 0
Реал няма право на грешка срещу Хетафе

Хетафе и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от 9-ия кръг на Ла Лига на стадион "Колисеум Алфонсо Перес" в неделя, 19 октомври, от 22:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от съдията Хосе Мунуера. Двубоят е от изключително значение за двата отбора, като домакините ще търсят възможност да се изкачат в класирането, докато гостите от Мадрид целят да затвърдят позициите си в челото на таблицата.

Реал Мадрид заема второ място в класирането с 21 точки от 8 изиграни мача, като "белите" имат впечатляващ голов актив от 19 отбелязани и 9 допуснати гола. "Белият балет" обаче е и с мач по-малко от вечния си съперник Барселона, който вчера победи инфарктно Жирона.

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Отборът на Чаби Алонсо демонстрира стабилна форма и се бори за върха в Ла Лига. От друга страна, Хетафе се намира на 11-та позиция с 11 точки от същия брой срещи, като тимът на Пепе Бордалас има негативна голова разлика – 9 отбелязани срещу 11 допуснати гола. Победа в този двубой би могла да изстреля домакините в горната половина на таблицата, докато за "кралския клуб" трите точки са жизненоважни в борбата за титлата.

Хетафе показва колеблива форма в последните си пет мача с една победа, две равенства и две загуби. Тимът започна силно с победа над Овиедо (2:0 на 13.09.2025), но последва тежка загуба от Барселона (3:0 на 21.09.2025). След това "сините" записаха две последователни равенства – срещу Алавес (1:1 на 24.09.2025) и Леванте (1:1 на 27.09.2025), преди да отстъпят на Осасуна с 2:1 (03.10.2025). Реал Мадрид, от своя страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет срещи. "Белите" победиха Еспаньол (2:0 на 20.09.2025), Леванте (4:1 на 23.09.2025), разгромиха Кайрат с 5:0 в Шампионската лига (30.09.2025) и надделяха над Виляреал (3:1 на 04.10.2025). Единственото поражение дойде в мадридското дерби срещу Атлетико Мадрид (5:2 на 27.09.2025).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора категорично е в полза на Реал Мадрид, който има пълен комплект от пет победи. Последната среща се състоя на 23 април 2025 г. на "Колисеум Алфонсо Перес", където "белите" победиха с 1:0 благодарение на гол на Арда Гюлер в 21-вата минута. Преди това, на 1 декември 2024 г., Реал спечели с 2:0 на "Сантяго Бернабеу" с голове на Джуд Белингам от дузпа и Килиан Мбапе (38'). На 1 февруари 2024 г. отново в Хетафе, "кралският клуб" триумфира с 2:0 с два гола на Хоселу (14' и 56'). Забележително е, че Хетафе не е успял да отбележи гол срещу Реал Мадрид в три от последните пет срещи, което показва солидната защита на мадридчани.

Луис Миля е основна фигура в средата на терена за Хетафе тази година, като се отличава със своите 5 асистенции в първите 8 мача от сезона. Испанският полузащитник е изиграл всички минути в шампионата досега (822) и е започнал като титуляр във всички срещи. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Овиедо, когато записа две асистенции и оценка 7.22. Срещу Реал Мадрид обаче Миля традиционно среща трудности – в последните три сблъсъка с "белите" той не е успял да отбележи гол или да направи асистенция, а средната му оценка е под 6.00. Килиан Мбапе е безспорната звезда на Реал Мадрид този сезон с впечатляващите 9 гола в 8 мача в Ла Лига. Французинът демонстрира изключителна ефективност пред вратата, като е реализирал 16 удара в целта от общо 40 опита. Мбапе е особено опасен през второто полувреме, когато е отбелязал повечето от головете си. В единствената си среща срещу Хетафе досега, той вкара един гол и показа отлично представяне с оценка 7.24. С 2 асистенции и 2 реализирани дузпи през сезона, Мбапе се очертава като най-голямата заплаха за вратата на домакините в предстоящия двубой.

