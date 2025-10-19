Реал няма право на грешка срещу Хетафе

Хетафе и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от 9-ия кръг на Ла Лига на стадион "Колисеум Алфонсо Перес" в неделя, 19 октомври, от 22:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от съдията Хосе Мунуера. Двубоят е от изключително значение за двата отбора, като домакините ще търсят възможност да се изкачат в класирането, докато гостите от Мадрид целят да затвърдят позициите си в челото на таблицата.

Реал Мадрид заема второ място в класирането с 21 точки от 8 изиграни мача, като "белите" имат впечатляващ голов актив от 19 отбелязани и 9 допуснати гола. "Белият балет" обаче е и с мач по-малко от вечния си съперник Барселона, който вчера победи инфарктно Жирона.

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Отборът на Чаби Алонсо демонстрира стабилна форма и се бори за върха в Ла Лига. От друга страна, Хетафе се намира на 11-та позиция с 11 точки от същия брой срещи, като тимът на Пепе Бордалас има негативна голова разлика – 9 отбелязани срещу 11 допуснати гола. Победа в този двубой би могла да изстреля домакините в горната половина на таблицата, докато за "кралския клуб" трите точки са жизненоважни в борбата за титлата.

Хетафе показва колеблива форма в последните си пет мача с една победа, две равенства и две загуби. Тимът започна силно с победа над Овиедо (2:0 на 13.09.2025), но последва тежка загуба от Барселона (3:0 на 21.09.2025). След това "сините" записаха две последователни равенства – срещу Алавес (1:1 на 24.09.2025) и Леванте (1:1 на 27.09.2025), преди да отстъпят на Осасуна с 2:1 (03.10.2025). Реал Мадрид, от своя страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет срещи. "Белите" победиха Еспаньол (2:0 на 20.09.2025), Леванте (4:1 на 23.09.2025), разгромиха Кайрат с 5:0 в Шампионската лига (30.09.2025) и надделяха над Виляреал (3:1 на 04.10.2025). Единственото поражение дойде в мадридското дерби срещу Атлетико Мадрид (5:2 на 27.09.2025).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора категорично е в полза на Реал Мадрид, който има пълен комплект от пет победи. Последната среща се състоя на 23 април 2025 г. на "Колисеум Алфонсо Перес", където "белите" победиха с 1:0 благодарение на гол на Арда Гюлер в 21-вата минута. Преди това, на 1 декември 2024 г., Реал спечели с 2:0 на "Сантяго Бернабеу" с голове на Джуд Белингам от дузпа и Килиан Мбапе (38'). На 1 февруари 2024 г. отново в Хетафе, "кралският клуб" триумфира с 2:0 с два гола на Хоселу (14' и 56'). Забележително е, че Хетафе не е успял да отбележи гол срещу Реал Мадрид в три от последните пет срещи, което показва солидната защита на мадридчани.

Луис Миля е основна фигура в средата на терена за Хетафе тази година, като се отличава със своите 5 асистенции в първите 8 мача от сезона. Испанският полузащитник е изиграл всички минути в шампионата досега (822) и е започнал като титуляр във всички срещи. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Овиедо, когато записа две асистенции и оценка 7.22. Срещу Реал Мадрид обаче Миля традиционно среща трудности – в последните три сблъсъка с "белите" той не е успял да отбележи гол или да направи асистенция, а средната му оценка е под 6.00. Килиан Мбапе е безспорната звезда на Реал Мадрид този сезон с впечатляващите 9 гола в 8 мача в Ла Лига. Французинът демонстрира изключителна ефективност пред вратата, като е реализирал 16 удара в целта от общо 40 опита. Мбапе е особено опасен през второто полувреме, когато е отбелязал повечето от головете си. В единствената си среща срещу Хетафе досега, той вкара един гол и показа отлично представяне с оценка 7.24. С 2 асистенции и 2 реализирани дузпи през сезона, Мбапе се очертава като най-голямата заплаха за вратата на домакините в предстоящия двубой.