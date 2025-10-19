Популярни
Живко Желев: Отборът започна да живва физически

  • 19 окт 2025 | 02:46
Живко Желев говори след загубата с 0:3 на водения от него тима на Беласица срещу отбора на Етър в срещата от 12-ия кръг на българската Втора лига.

Етър дръпна напред след бой над "комитите"
“Много добро първо полувреме за нас. Бяхме разучили добре „Етър“, който играе агресивен и офанзивен футбол, и имахме 4 стопроцентови ситуации и още една-две. През втората част по неузнаваеми за мен причини отборът спря и получи три гола. После пак започнахме да играем и имахме присъствие на терена, но при 3:0 вече е много тежко. Сваляме гарда, след като ни вкарат гол. И от предшествениците ми разбрах, че след получен гол спираме да играем и едва ли не да се самоубием на терена. Това всичко е в главите на футболистите и трябва да си го изчистят те! Ние с каквото можем помагаме, видяхте стойностно първо полувреме срещу „Етър“, който е млад, пъргав и динамичен отбор”, каза Желев.

Поражението остави “комитите” на дъното в класирането, на шест точки от първия “над чертата” Спортист (Своге).

Иван Иванов: Този сезон ще има мачове, в които ще играем добре, но няма да има резултати
“Опитваме всячески да се справим със ситуацията, отборът започна да живва физически. В предишните мачове беше в окаяно състояние, сега успяхме да издържим. Да не е оправдание, но ни липсват централни защитници, почти всички са бекове и се молим някой да не се контузи, защото на пейката нямаме нищо друго”, каза Желев.

