Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сто брейкъри и девет клуба на Държавното в Разград

Сто брейкъри и девет клуба на Държавното в Разград

  • 19 окт 2025 | 01:24
  • 146
  • 0
Сто брейкъри и девет клуба на Държавното в Разград

Над сто брейк танцьори от девет клуба от страната демонстрират уменията си на Държавно първенство в Разград. Организатор на шампионата „Funk Busters 2025” е разградският клуб по брейк „Shadows Crew“, Българската федерация по брейк и Община Разград с подкрепата на множество спонсори. Разград домакинства турнира за пета поредна година, като за трети път той е част от държавния шампионат по брейк.

Начало на първенството тази вечер официално даде кметът Добрин Добрев. Той изрази удовлетворението си, че брейк обществото в страната е припознало Разград като гостоприемен град и добро място да се случва подобно състезание. Кметът благодари на всички, допринесли с труд, помощ или средства, за да се случи това събитие. „Когато толкова много хора го подкрепят, няма начин да не бъде обречено на успех”, заяви Добрев. Той пожела от това първенство да тръгнат техните спортни кариери и да покорят световните сцени.

Преди началото на полуфиналите и финалите в шестте възрастови категории на турнира от сцената на Общинския културен център председателят и треньор на разградския клуб по брейк „Shadows Crew“ Иван Стоянов призова публиката за минута мълчание в памет на нелепо загиналия на 22 години Доньо Донев - Донкинса от разградския клуб. Той връчи и специален приз в памет на младото момче, наречен „Искра на състезанието” на Цветан Данов - bboy Centurion от Бургас.

Изпълненията на брейкърите оценява петчленно жури от доказани професионалисти в брейк сцената. Награждаването ще бъде късно тази вечер. Най-добрите ще получат медали и грамоти в отделните възрастови групи и стилове.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Сайтът на федерацията по щанги обяви титлата на Карлос Насар с почти десет дни закъснение

Сайтът на федерацията по щанги обяви титлата на Карлос Насар с почти десет дни закъснение

  • 18 окт 2025 | 20:46
  • 1298
  • 1
Хандбалният Шумен 61 победи убедително Осъм в Ловеч

Хандбалният Шумен 61 победи убедително Осъм в Ловеч

  • 18 окт 2025 | 19:29
  • 624
  • 0
Калояна Налбантова ще спори за титлата на турнир по бадминтон в Прага

Калояна Налбантова ще спори за титлата на турнир по бадминтон в Прага

  • 18 окт 2025 | 19:21
  • 962
  • 0
Калояна Налбантова си осигури медал в Прага

Калояна Налбантова си осигури медал в Прага

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 377
  • 0
Калояна Налбантова достигна до четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Чехия

Калояна Налбантова достигна до четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Чехия

  • 17 окт 2025 | 21:04
  • 718
  • 0
Валяците с кадрови проблеми, но с надежда за успех на старта на Държавното по ръгби

Валяците с кадрови проблеми, но с надежда за успех на старта на Държавното по ръгби

  • 17 окт 2025 | 16:42
  • 623
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 01:19
  • 946
  • 2
Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 54647
  • 193
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 37625
  • 16
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 48737
  • 128
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 19836
  • 15
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 13502
  • 18