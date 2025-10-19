Сто брейкъри и девет клуба на Държавното в Разград

Над сто брейк танцьори от девет клуба от страната демонстрират уменията си на Държавно първенство в Разград. Организатор на шампионата „Funk Busters 2025” е разградският клуб по брейк „Shadows Crew“, Българската федерация по брейк и Община Разград с подкрепата на множество спонсори. Разград домакинства турнира за пета поредна година, като за трети път той е част от държавния шампионат по брейк.

Начало на първенството тази вечер официално даде кметът Добрин Добрев. Той изрази удовлетворението си, че брейк обществото в страната е припознало Разград като гостоприемен град и добро място да се случва подобно състезание. Кметът благодари на всички, допринесли с труд, помощ или средства, за да се случи това събитие. „Когато толкова много хора го подкрепят, няма начин да не бъде обречено на успех”, заяви Добрев. Той пожела от това първенство да тръгнат техните спортни кариери и да покорят световните сцени.

Преди началото на полуфиналите и финалите в шестте възрастови категории на турнира от сцената на Общинския културен център председателят и треньор на разградския клуб по брейк „Shadows Crew“ Иван Стоянов призова публиката за минута мълчание в памет на нелепо загиналия на 22 години Доньо Донев - Донкинса от разградския клуб. Той връчи и специален приз в памет на младото момче, наречен „Искра на състезанието” на Цветан Данов - bboy Centurion от Бургас.

Изпълненията на брейкърите оценява петчленно жури от доказани професионалисти в брейк сцената. Награждаването ще бъде късно тази вечер. Най-добрите ще получат медали и грамоти в отделните възрастови групи и стилове.