Родопа спечели в Асеновград

Родопа (Смолян) надви Асеновец с 2:1 в Асеновград. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците започнаха открито. Домакините създадоха четири добри възможности за гол, но Филип Колев пропиля две, а по веднъж пропуснаха Никола Гигов и Александър Карталов. Антон Белюков отправи опасен удар към отсрещната врата. Играещият треньор на смолянския тим Теодор Стефанов пък тресна гредата. При друг критичен момент пред вратата на Асеновец, защитник изби топката от голлинията. Георги Георгиев не успя да даде аванс на домакините в 61-ата минута. Десетина по-късно Михаел Кисьов стреля, асеновградския страж изби, но Белуков вкара – 0:1. В 78-ата минута влезлия като резерва Даниел Кутев удвои с глава след центриране от корнер. Влезлият като резерва Стилян Стойчев напусна с разтежение в 82-ата минута и Асеновец доигра мача с намален състав. Въпреки това рискува и тръгна в атака. Гостите обаче контраатакуваха опасно и на два пъти като по чудо не вкараха. Макджералд Уоха реализира почетното попадение за домакините в 93-ата минута.