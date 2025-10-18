Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Евелина Цветанова: Играта тръгна добре за нас

Евелина Цветанова: Играта тръгна добре за нас

  18 окт 2025 | 22:29
  • 239
  • 0
Евелина Цветанова: Играта тръгна добре за нас

Треньорката на ЦПВК Евелина Цветанова коментира за БТА, че за първи път играят в Перник в това първенство, тъй като отборът на Миньор е нов участник от тази година.

ЦПВК се справи с новака Миньор
ЦПВК се справи с новака Миньор

"Играта тръгна добре за нас. Сами допуснахме лични грешки и оттам стана по-напрегната ситуация. Разиграхме противника и не мога да кажа нищо лошо — двата отбора се бориха до последно", допълни Цветанова.

Цветанова добави, че се надява оттук насетне в първенството състезателките на ЦПВК да бъдат по-уверени. Те са изиграли малко на брой контроли, които обаче не са били достатъчни за подготовката на волейболистките.

"Момичетата трябва отново да претръпнат и да се почувстват. Много ми хареса този колективен дух, с който не се славим, а го имаме. Те показаха именно това и смятам, че го демонстрираха като гостуващ състав“, каза Евелина Цветанова.

"Очаквахме залата да се напълни — познаваме темперамента на град Перник и публиката. Ние бяхме подготвени, но смятам, че всичко беше в рамките на нормалното“, добави треньорката на ЦПВК.

Наставникът на домакините Миньор – Мартин Михайлов, каза, че още от контролите наблюдава как „жълто-черните“ състезателки изпускат средата на гейма, но след това започват да наваксват в резултата.

„Хубавото е, че показахме характер — в третия гейм, който спечелихме, и в четвъртия. Там може би не ни достигна опит и малко сработка. Мога само да поздравя отбора на ЦПВК“, заяви Михайлов.

"Опитната състезателка Кристина Йорданска внесе определен респект у противника", допълни пернишкият треньор. Той добави, че тя е показала класата си като един от най-добрите блокировачи и изрази надежда, че ще стане най-добър блокировач на първенството.

Мартин Михайлов благодари и на публиката, която оказа мощна подкрепа.

„Това е първи мач след 28 години — видя се цялото това напрежение и притеснение. Момичетата за първи път играят пред толкова нажежена публика. Това го говорим от няколко години, че ще дойде този момент, защото пътят, по който вървим, е правилен“, коментира Михайлов.

