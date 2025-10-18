Ивайло Станев: Футболистите на двата отбора отговориха на този празник

Старши треньорът на Локомотив (Горна Оряховица) Ивайло Станев заяви след равенството 2:2 с Янтра, че този резултат е закономерен. Отборът му изоставаше с два гола, но съумя да стигне до точката и да развали празника на "ковачите", за които мачът беше първи на осветление в Габрово.

"Поздравления за обстановката, която се получи. Футболистите и на двата отбора отговориха на този празник. Получи се двуостър двубой, имаше доста надлъгвания. Мисля, че резултатът е закономерен.

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

В последната третина имаме проблеми. Самият факт, че последните ни голове са от статични положения говори за това.

Имахме 45 минути в които да продължим. Нелогично губихме с 0:2 до 35-ата минута. Направихме някои корекции и стиковахме нещата. Играем мач за мач. Искаме отборът да се развива и младите футболисти да направят следващата крачка в кариерите си", каза Станев.

Снимки: Startphoto