Прекрасен късен гол на бивш миланист зарадва Митов и компания

Българският национал Димитър Митов изигра цял мач за Абърдийн при драматичния успех на тима с 1:0 като гост на Сейнт Мирън в двубой от осмия кръг на Премиършип. Победата е втора поредна за “доновете”, след като те не бяха спечелили нито един от първите си шест шампионатни мача през сезона.

Повечето удари в мача бяха именно дело на Абърдийн, заради което на Митов му се наложи да направи само едно спасяване, за да запази втора поредна суха мрежа на клубно ниво. Гостите бяха улеснени в 81-вата минута след директния червен картон на противниковия халф-бек Джейдън Ричардсън. Така се стигна до шестата минута на добавеното време, когато резервата Марко Лазетич по фантастичен начин отбеляза победното попадение. То е дебютно за 21-годишния нападател с екипа на “червените” след пристигането му през лятото като свободен агент от Милан.

MARKO breaks his duck! pic.twitter.com/YWwdmyRgC7 — Here We Go! - The Aberdeen FC Podcast (@AFCHereWeGo) October 18, 2025

Така Абърдийн събра 7 точки в актива си и най-после се отлепи от дъното на класирането, изкачвайки се на 10-ата позиция. Сейнт Мирън пък е на седмото място със своите 9 пункта.

