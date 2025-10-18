Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Прекрасен късен гол на бивш миланист зарадва Митов и компания

Прекрасен късен гол на бивш миланист зарадва Митов и компания

  • 18 окт 2025 | 20:50
  • 433
  • 0
Прекрасен късен гол на бивш миланист зарадва Митов и компания

Българският национал Димитър Митов изигра цял мач за Абърдийн при драматичния успех на тима с 1:0 като гост на Сейнт Мирън в двубой от осмия кръг на Премиършип. Победата е втора поредна за “доновете”, след като те не бяха спечелили нито един от първите си шест шампионатни мача през сезона.

Повечето удари в мача бяха именно дело на Абърдийн, заради което на Митов му се наложи да направи само едно спасяване, за да запази втора поредна суха мрежа на клубно ниво. Гостите бяха улеснени в 81-вата минута след директния червен картон на противниковия халф-бек Джейдън Ричардсън. Така се стигна до шестата минута на добавеното време, когато резервата Марко Лазетич по фантастичен начин отбеляза победното попадение. То е дебютно за 21-годишния нападател с екипа на “червените” след пристигането му през лятото като свободен агент от Милан.

Така Абърдийн събра 7 точки в актива си и най-после се отлепи от дъното на класирането, изкачвайки се на 10-ата позиция. Сейнт Мирън пък е на седмото място със своите 9 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Филип Кръстев пропусна победа на Оксфорд

Филип Кръстев пропусна победа на Оксфорд

  • 18 окт 2025 | 16:35
  • 657
  • 0
Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

  • 18 окт 2025 | 02:01
  • 4095
  • 2
Едисон Йорданов титуляр при равенство на Беершот

Едисон Йорданов титуляр при равенство на Беершот

  • 18 окт 2025 | 00:03
  • 966
  • 0
Фортуна загуби у дома в дебюта на Груев

Фортуна загуби у дома в дебюта на Груев

  • 17 окт 2025 | 22:15
  • 5613
  • 2
Росен Модев – талантът под рамката, който впечатлява Кристъл Палас

Росен Модев – талантът под рамката, който впечатлява Кристъл Палас

  • 17 окт 2025 | 09:38
  • 2542
  • 1
Радостин Александров напусна Табор

Радостин Александров напусна Табор

  • 13 окт 2025 | 11:26
  • 6989
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 40715
  • 164
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 22603
  • 11
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 5439
  • 2
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 34549
  • 119
Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 8164
  • 13
Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

  • 18 окт 2025 | 21:05
  • 2961
  • 3