  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  Вердер не удържа преднината си срещу един от най-слабите в Германия

  • 18 окт 2025 | 20:04
Вердер (Бремен) на два пъти повеждаше при визитата си на Хайденхайм, но не успя да задържи преднината си и двубоят от седмия кръг на Бундеслигата завърши 2:2. Това е важна точка за домакините, които досега бяха с пет загуби от шест мача. Като цяло те имаха по-чистите положения и трябва повече да съжаляват за този резултат. Гостите пък пропуснаха шанс да направят скок в класирането.

Всичките попадения паднаха през второто полувреме. Пет минути след старта му Марко Грюл даде аванс на Вердер.

Хайденхайм изравни в 67-ата чрез резервата Щефан Шимер, но почти веднага Йенс Стаге (69’) отново изведе бременчани напред. Йонас Фьоренбах фиксира крайното 2:2 в 83-тата минута.

