  3. Хюрцелер: Волтемаде е нещо специално, ще бъде голямо предизвикателство да се справим с него

  • 17 окт 2025 | 16:42
  • 294
  • 0
Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер знае, че отборът му ще се постарае да опази„специалния“ талант Ник Волтемаде, когато се изправи срещу Нюкасъл на стадион „Амекс“ в събота в мач от 8-ия кръг на Висшата лига. 23-годишният германски нападател направи впечатляващ старт в Англия, след като премина от Щутгарт за 69 милиона британски лири часове преди крайния срок за трансфери. Волтемаде отбеляза в последните си три мача за Нюкасъл преди паузата за националните отбори, а голаджията бе точен и за победата с 1:0 над Северна Ирландия в квалификациите им за Световното първенство в понеделник вечер.

„Познавам го отдавна. Моят помощник-треньор Даниел Ниджковски работеше с него в младежките формации на Германия, така че винаги съм се интересувал от неговото развитие. Мисля, че той е нещо специално, като се види как се представя за ръста си. Той е много висок, но все пак има невероятно добро техническо изпълнение в малки пространства. Как използва тялото си по много ефективни начини е просто впечатляващо.

Всичко това са неща, които трябва да имаш, за да оцелееш във Висшата лига, и впечатляващо е колко бързо се адаптира към интензивността и изискванията на първенството, което е наистина трудна за новите играчи. Ще бъде голямо предизвикателство да се изправя срещу него утре. Като германец съм много доволен за него, така че утре може да спре да вкарва голове, а след това отново му пожелавам всичко най-добро“, заяви Хюрцелер на пресконференция.

Брайтън ще провери халфа Диего Гомес, който получи проблем с бедрото, докато беше с националния отбор на Парагвай, но Браян Груда е аут заради проблем с коляното.

