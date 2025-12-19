Линекер се къпе в злато на Мондиал 2026

Легендарният английски нападател и футболен анализатор Гари Линекер ще получи колосален хонорар по време на Мондиал 2026, съобщава "Гадзета дело Спорт". Според информацията американската стрийминг платформа Netflix ще плати на прочутия голмайстор 16 милиона евро, за да прави всекидневен подкаст през лятото.

Става дума за специална версия на предаването The Rest Is Football, което голмайсторът на световното първенство в Мексико през 1986 г. води заедно с друг емблематичен реализатор - Алън Шиърър, и с бившия защитник на Манчестър Сити, Фиорентина и Астън Вила Майка Ричардс. Линекер сложи край на футболната си кариера преди 31 г. в Япония, след което не се насочи към треньорска професия, а стана водещ анализатор.

Дълго време бившият стрелец на Лестър, Евертън, Барселона и Тотнъм беше звезда в популярното шоу "Мач на деня" по "Би Би Си", като за последно той води популярното предаване на 25 май т.г. В социалната мрежа "X" Гари е следван от девет милиона души.