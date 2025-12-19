Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Окончателно: оправдаха Ал-Хелаифи по дело, свързано с Мондиал 2022

Окончателно: оправдаха Ал-Хелаифи по дело, свързано с Мондиал 2022

  • 19 дек 2025 | 19:02
  • 496
  • 1
Окончателно: оправдаха Ал-Хелаифи по дело, свързано с Мондиал 2022

Върховният съд на Швейцария потвърди на последна инстанция оправдателната присъда на президента на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен – Насер Ал-Хелаифи, по делото, в което обвинението твърдеше за незаконни действия, свързани с бившия генерален секретар на ФИФА Жером Валке, за предоставянето на телевизионни права за Световното първенство в Катар през 2022 година, съобщи АП.

В отделно дело бе потвърдена и присъдата на Валке за подкуп и фалшификация във връзка с медийните права в Италия и Гърция за Мондиала. За Ал-Хелаифи това е третата оправдателна присъда за пет години по обвинения, свързани с предполагаемо предоставяне на възможност на Валке да ползва безплатно вила в Италия в периода 2013–2015 г. Решението беше определено от неговите адвокати като „пълна реабилитация“. „Още от самото начало това беше очевидно едно търсене на „виновник-трофей“ от страна на Федералната прокуратура на Швейцария – но днес това преследване приключи“, заяви адвокат Марк Бонан в изявление.

Прокурорите се опитаха да свържат къщата в Сардиния, купена от катарска компания през 2013 г., с ръководената от Ал-Хелаифи медийна група beIN Media Group, която получи договор за телевизионните права на Световното първенство през 2022 година от ФИФА на стойност 480 милиона долара. Но три швейцарски федерални съдилища – на наказателно, апелативно и върховно ниво – вече постановиха, че няма неправомерни действия по тази сделка. В случая с Ал-Хелаифи Валке също беше оправдан за трети път по обвинения в престъпно управление, ощетяващо ФИФА, за което прокурорите искаха присъда от 35 месеца затвор.

„Федералният върховен съд на Швейцария отново потвърждава, че Жером Валке не е причинил вреда на ФИФА и че поведението му не е оказало негативно влияние върху цената на сключените договори“, се казва в изявление на неговата адвокатска кантора RVMH от Женева. Но Валке, който беше отстранен от поста си в световната централа през 2015 г. и по-късно изхвърлен от футбола заради други сериозни нарушения, отново беше осъден по отделни обвинения, които не включват Ал-Хелаифи. Те са свързани с фалшификация и подкупи при преговорите за телевизионни права в Италия и Гърция за излъчването на срещите от Световното първенство.

Третият обвиняем – гръцкият маркетингов директор Динос Дерис, също получи потвърждение на присъдата си за активно участие в корупционната схема. Валке и Дерис са санкционирани условно за пероид от съответно 11 и 10 месеца. Върховният съд обедини жалбите, подадени от федералната прокуратура, както и от Валке и Дерис, в един комплект решения. Той възложи на по-нисша инстанция да преразгледа финансовите санкции по делото. Разследването започна през 2017 г., първото заседание се проведе във Федералния наказателен съд през 2020 г., а през 2022 г. делата бяха преразгледани и от Федералния апелативен съд.

Снимки: Imago

