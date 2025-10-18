Популярни
  ЦСКА завърши подготовката си с победа над Монтана

ЦСКА завърши подготовката си с победа над Монтана

  • 18 окт 2025 | 17:16
  • 359
  • 0

Отборът на ЦСКА завърши предсезонната си подготовка с победа. Момчетата на Александър Попов се наложиха над Монтана с 3:2 (23:25, 28:26, 21:25, 25:19, 15:13) в последната си проверка преди началото на efbet Супер Волей, играна снощи в зала "Васил Симов" в столицата.

Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София
Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

Двамата треньори - Сашо Попов и Даниел Пеев, дадоха възможност на всички свои състезатели, но в ключови моменти "червените" се възползваха от своите шансове и се поздравиха с победата.

В първия кръг от новия сезон на първенството ЦСКА ще гостува на Дея спорт (Бургас), а Монтана е домакин на Черно море (Варна).

Снимка: официална Фейсбук страница на Волейболен клуб ЦСКА

