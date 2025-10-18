Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Иван Цветанов: Червеният картон обърка плановете ни

Иван Цветанов: Червеният картон обърка плановете ни

  18 окт 2025
Временният наставник на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов сподели мнението си след равенството със Славия (1:1) на "Колежа". Той заяви, че червеният картон на Никола Илиев през първото полувреме е объркал плановете на отбора, след което намекна, че е възможно скоро "канарчетата" да имат постоянен старши треньор.

"Червеният картон през първото полувреме обърка нашите планове. С оглед на това, че доста дълго време играхме с човек по-малко, момчетата бяха доста дисциплинирани. Имахме своите ситуации да направим 2:0. Не успяхме и получихме нелеп гол. Това е футболът.

Гол се получава по всяко време. Те са част от играта. Мисля, че първият жълт картон на Никола Илиев не беше симулация. Имаше дърпане от играч на Славия. За втория не успях да видя какво стана точно, защото е далеч от мен. Говорих с него и му казах, че това е част от футбола.

Константинос Балоянис получи контузия предната седмица и от тази седмица ще се включи наравно с отбора. Лидерът в отбора е един - казва се Тошко Неделев. Око-Флекс се старае, тича доста. Много съм доволен от него, както и от всички в отбора.

Има някакво развитие около темата с треньора. Когато дойде моментът, ръководството ще го обяви. Дотогава съм аз", каза Трите Хикса.

Снимки: Startphoto

