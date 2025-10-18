В Марица устремени към рекордна 12-а поредна титла и място в групите на ШЛ

Женският волейболен отбор на Марица (Пловдив) представи своите цели за новия сезон по време на пресконференция, която се проведе в зала "Строител". На събитието присъстваха старши треньорът на шампионките Ахметджан Ершимшек, мениджърът Борис Халачев, капитанът и либеро на тима Жана Тодорова и новото попълнение – световната и европейска шампионка с националния отбор до 19 години Елисавета Сариева.

През новия сезон Марица ще се стреми да постигне нов рекорд, като спечели своята 12-а поредна шампионска титла на България, и ще се бори за място в груповата фаза на Шампионската лига. В квалификациите пловдивският тим ще се изправи срещу хърватския Динамо (Загреб).

Шампионките ще открият сезона в женската "Demax+" Лига с домакинство срещу Левски София утре (19 октомври) от 13,30 часа в зала "Строител".

Ето какво споделиха пред медиите представителите на женския тим:

„Целите са да спечелим всичко в България, а в Европа – да играем по-добре и да надградим това, което направихме през миналия сезон. Първият мач за сезона винаги е труден и тежък. Вярвам, че ще победим, защото вярвам във възможностите на моите състезателки“, каза треньорът на шампионките Ахметджан Ершимшек.

„Основната ни цел е да играем в групите на Шампионската лига. При отстраняване на Динамо ще попаднем в група без турски или италиански отбор и смятам, че това е голям шанс за нас. Атмосферата в клуба е много добра. Има страхотно израстване при младите момичета, които станаха първо европейски, а сега и световни шампионки, и смятам, че идва едно много добро поколение. Радвам се, че се завърнахме в нашия дом – зала Строител, и благодаря на ръководството, и най-вече на вицепрезидента на клуба г-н Светослав Славов, че обновиха това страхотно съоръжение“, заяви капитанката Жана Тодорова.

„Момичетата ме приеха много добре и се радвам, че получавам този шанс да бъда част от първия отбор на Марица. Световната титла означава много за мен и се радвам, че с националния отбор надградихме и след европейската титла станахме и световни шампионки“, каза новото попълнение на жълто-сините Елисавета Сариева.

„Целите в България са ясни – спечелване на първенството и Купата, а в Европа – да се представим още по-добре от миналия сезон. Радваме се, че се завърнахме в нашия дом – това е най-хубавата волейболна зала в България. Създаваме условия, за да може един ден оттук да излязат още волейболни световни шампионки. За нас е важно да се гради. Идеята е да играем по най-добрия начин и да се борим за всяка топка. Нивото на останалите отбори не е като това на Марица, надявам се те да ни настигнат, за да бъдем по-конкурентни. Ние, като условия, ще предоставим нужното“, заяви мениджърът Борис Халачев.

Снимки: volleymaritza.bg