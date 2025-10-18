Чаби Алонсо: Реал Мадрид продължава да е срещу мача на Барселона в САЩ

Реал Мадрид се завръща след паузата с визита на съседите от Хетафе в мач от 9-ия кръг на Ла Лига, който е в неделя вечер от 22:00 часа. “Кралете” влязоха в кръга като лидери, а съперникът е в средата на таблицата. На редовната си пресконференция наставникът на Реал Чаби Алонсо говори по редица теми, сред които и тази за предизвикалия дискусии мач между Виляреал и Барселона в Маями през декември.

Визитата на “Колизеума“

Всички, които бяха с националния отбор, с изключение на Дийн Хаусен, се завърнаха здрави. И вчера, и днес успяха да тренират. Гостиване на Хетафе винаги е трудно, защото противникът има треньор, който знае как да извлича максимума от отбора си.

Мачът в Маями

Мнението ми е същото, каквото беше и преди два месеца, когато ме попитахте. Ние продължаваме да сме против провеждането на този двубой, защото смятаме, че разваля първенството. Протестите са нещо положително, защото изразяват чувствата на много клубове. Има единодушие между всички клубове, които вярват, че това може да се случи.

Официално: Отборите в Ла Лига протестират заради мача на Виляреал и Барселона в Маями

Прекъсване на срещите от кръга в знак на протестите. Трябва ли да се предприеме още една стъпка?

Позицията ни е същата. Решенията, които трябва да се вземат, за да не се случва това, не зависят от нас.

Раул Асенсио

Раул умее да се движи отлично по терена и е много силен в единоборствата. Колкото по-добре се справя, толкова повече ще използва това свое качество. Представя се на много добро ниво и е достатъчно гъвкав, за да играе дори в линия с трима защитници. Много е конкурентен. Има още какво да подобрява, като неприятното усещане от Световното вече е зад гърба му.

Ферлан Менди и кой ще играе на левия бек

Връщането на Менди и фактът, че не е получил нова травма, е много добра новина. Това ни дава още една възможност - да играем едновременно с трима крайни защитници. Правили сме го в миналото и можем да го направим отново.

Винисиус Жуниор и Родриго

Гледах мача на Бразилия (срещу Южна Корея - б.р.). Не трябва да забравяме и Едер Милитао. Можем да използваме Родриго на позиция, на която се представи много добре срещу Корея (зад нападателя - б.р). Това е възможност, която можем да използваме в бъдеще.

Как е глезенът на Мбапе

Килиан е напълно здрав и е включен в групата.

Възможно ли е Ендрик и Гонсало Гарсия да напуснат?

В момента това изобщо не мисля за нещо такова. И двамата са готови да играят на позиция, където има сериозна конкуренция.

Белингам и най-добрата му форма

Джуд тренира от по-дълго време и се подготвя добре след операцията на рамото. Имаме нужда от най-добрата му версия. Той има желание да играе силно и да кара съотборниците си да играят още по-добре. Виждам го щастлив по време на тренировките.