Мелиса Джеферсън-Уудън посочи хората, които са я тласнали към успехите през 2025 г.

Световната шампионка на 100 и 200 метра Мелиса Джеферсън-Уудън направи равносметка на своя паметен сезон, като обясни какво я е мотивирало за забележителните ѝ успехи. Американската кралица на спринта все още не може да повярва на постигнатото през годината след изключителните си резултати.

Джеферсън-Уудън имаше незабравима кампания, в която спечели три златни медала на Световното първенство в Токио през 2025 г. Тя триумфира както на 100, така и на 200 метра, превръщайки се в първата американка, постигнала спринтов дубъл, преди да добави и златото от щафетата 4x100 метра заедно със своите съотборнички от САЩ.

Тези успехи дойдоха след безупречна серия в дисциплините на 100 и 200 метра през целия сезон, включително спечелването на трофея от Диамантената лига на 100 метра. Тя вярва, че не би постигнала толкова много без огромната подкрепа на своите фенове.

"Искам просто да кажа на всички мои фенове и поддръжници – благодаря ви“, написа Джеферсън-Уудън в социалната мрежа X.

Джеферсън-Уудън е решена да остане на върха "Тази година беше просто невероятна и дори сега все още се опитвам да осъзная какво постигнах. Към моя екип и моето обкръжение – аз съм нищо без вас и поради тази причина винаги ще давам най-доброто от себе си, за да ви се отблагодаря. Наздраве за една невероятна година. Следващата може да бъде предизвикателство за надминаване, но в това е смисълът. Ще се видим през 2026 г.“, добави тя, изразявайки готовност да продължи да доминира, след като вече е атлетката, която всички искат да победят.

24-годишната спринтьорка достигна своя връх през 2025 г., когато беше недостижима и в турнира Grand Slam Track. Там тя триумфира в късите спринтове и в трите кръга, задавайки темпото за това, което по-късно щеше да постигне в Токио.

През 2026 г. Джеферсън-Уудън ще бъде основна мишена за своите съпернички, които ще се опитат да я свалят от върха. Предстои да видим как тя ще се справи с това предизвикателство.

