Карл Люис за Enhanced Games: Не са заплаха за имиджа на олимпийските спортове

Легендата в спринта Карл Люис категорично отхвърли противоречивия проект Enhanced Games, заявявайки, че не вярва събитието, което позволява употребата на допинг, да постигне успех.

Деветкратният олимпийски златен медалист изрази нежеланието си да обръща допълнително внимание на инициативата, въпреки че тя привлече известни спортисти като американския спринтьор Фред Кърли и британския плувец Бен Прауд.

Enhanced Games предизвикаха вълнения в традиционния спорт, позволявайки на атлетите да използват забранени вещества, за да постигнат "свръхчовешки“ резултати.

Въпреки това Люис, който беше в Индия като посланик на марка, заяви пред Ройтерс: "Не мисля, че ще бъде успешно. Просто не вярвам, че хората искат да изоставят вярата си в правилните неща само в името на представянето.“

"Спортът не е само състезание. Спортът е да правиш това, което е правилно“, добави той.

Събитието се сблъска със значителна негативна реакция, като Световната антидопингова агенция (WADA) го осъди като "опасно и безотговорно“.

Спортистите, които са се присъединили, също са обект на критики от фенове и администратори.

Шесткратният световен шампион по плуване Кайл Чалмърс разкри миналия месец, че е отказал "променяща живота“ сума, за да участва. В допълнение, Enhanced Games заведе дело срещу World Aquatics, USA Swimming и WADA, твърдейки, че те водят незаконна кампания за "смазване“ на събитието.

Люис заяви, че на инициативата ѝ липсват "цел и чест“ и не я възприема като заплаха за имиджа или целостта на олимпийските спортове.

"Мисля, че му даваме повече гласност, отколкото заслужава“, каза той.

Според Люис леката атлетика на най-високо ниво е финансово привлекателна и водещите ѝ спортисти е по-малко вероятно да се поддадат на примамката на Enhanced Games.

"Винаги ще има хора, които искат да правят нещата по свой начин и имат собствена мотивация. Някои ще участват в допинговите спортове не заради спорта, а защото смятат, че могат да спечелят пари“, добави той.

"Колкото по-малко кислород даваме на тази тема и на това събитие, толкова по-трудно ще бъде за тях.“

Организаторите на Enhanced Games са насрочили първото си състезание за май 2026 г. в Лас Вегас, като в програмата са включени лека атлетика, плуване и вдигане на тежести.

Колекцията от олимпийски златни медали на Люис включва и този, отнет от уличения в употреба на допинг Бен Джонсън на Игрите в Сеул през 1988 г.

Не е изненадващо, че американецът беше лаконичен относно причините, поради които смята, че Enhanced Games са обречени на провал.

"Не мисля, че много спортисти ще се състезават. Не мисля, че ще бъдат подобрени рекорди, защото не смятам, че събитието ще се състои. Според мен няма да има пари, защото не мисля, че хората ще го подкрепят.“

Снимки: Gettyimages