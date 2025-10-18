Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

Стилияна Николова ще запази три от композициите си за новия сезон в художествената гимнастика, докато Ева Брезалиева ще представи изцяло нова програма. Това съобщи специално за БНР главният мениджър на националния отбор (индивидуално – жени) Бранимира Маркова.

„Решихме да не сменяме цялата програма на Стилияна Николова. Искаме тя да бъде с по-изработени съчетания през следващата година заради олимпийската квалификация, която предстои на световното първенство във Франкфурт. Затова ще променим само съчетанието ѝ с обръч, а композициите с топка, бухалки и лента ще останат същите,“ обясни Маркова.

„Ева Брезалиева трябва да повиши трудността на своите съчетания, затова реших програмата ѝ да бъде изцяло нова. В момента сме в процес на избор на музика и нови елементи. Всяка година се стараем да покажем нещо различно и интересно. Ще запазя в тайна музиките и идеите, но Ева има изключителна техника и мащаб, и съм убедена, че новите ѝ композиции ще бъдат много силни. Предстои ни и Европейско първенство във Варна, за което обмислям една от композициите ѝ да бъде на българска музика,“ допълни още тя.

Главният мениджър подготвя и състезателната програма на гимнастичките за следващия сезон, която ще включва четири Световни купи, две Европейски купи, няколко международни турнира и стартирания от веригата Гран при.

„Ще започнем с първо контролно в края на януари. Веднага след това ще имаме лагер в „Спортпалас“ във Варна, след което стартират международните турнири. В тях ще включим по-младите гимнастички, за да трупат опит. Ева и Стилияна ще се присъединят малко по-късно – за Световните купи. Надявам се през този сезон заедно със Стилияна и Ева да успеем да наложим поне две от по-младите ни състезателки, които да се включат в по-важни състезания. Все още е рано да кажа, но на Европейското и на Световното първенство ще участваме с най-силните ни гимнастички – дали ще са две или три, ще решим допълнително,“ уточни Маркова.

По повод избирането на Кристина Илиева за старши треньор на националния отбор (индивидуално – девойки), Маркова коментира:

„Кристина Илиева е доказан специалист с невероятни качества. През последните две години тя постигна отлични резултати с ансамбъла девойки. Миналата година, когато отговарях и за двата национални отбора – жени и девойки, задачата беше изключително трудна. Програмите, състезанията и лагерите са различни. С наближаването на Олимпийските игри в Лос Анджелис смятам, че следващите две години са решаващи и трябва да се фокусирам изцяло върху подготовката на индивидуалния женски отбор, защото още догодина ни предстои олимпийска квалификация. Световното първенство във Франкфурт ще бъде първата такава – първите три гимнастички в индивидуалното многобой ще спечелят квоти. Следващата квалификация е през 2027 година. Тези години са ключови за нашата подготовка и ни чака много работа,“ завърши Бранимира Маркова.