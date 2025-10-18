Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

  • 18 окт 2025 | 12:46
  • 179
  • 0
Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

Стилияна Николова ще запази три от композициите си за новия сезон в художествената гимнастика, докато Ева Брезалиева ще представи изцяло нова програма. Това съобщи специално за БНР главният мениджър на националния отбор (индивидуално – жени) Бранимира Маркова.

Стилияна Николова е "Жена на годината" в категория "Спорт"
Стилияна Николова е "Жена на годината" в категория "Спорт"

„Решихме да не сменяме цялата програма на Стилияна Николова. Искаме тя да бъде с по-изработени съчетания през следващата година заради олимпийската квалификация, която предстои на световното първенство във Франкфурт. Затова ще променим само съчетанието ѝ с обръч, а композициите с топка, бухалки и лента ще останат същите,“ обясни Маркова.

„Ева Брезалиева трябва да повиши трудността на своите съчетания, затова реших програмата ѝ да бъде изцяло нова. В момента сме в процес на избор на музика и нови елементи. Всяка година се стараем да покажем нещо различно и интересно. Ще запазя в тайна музиките и идеите, но Ева има изключителна техника и мащаб, и съм убедена, че новите ѝ композиции ще бъдат много силни. Предстои ни и Европейско първенство във Варна, за което обмислям една от композициите ѝ да бъде на българска музика,“ допълни още тя.

Главният мениджър подготвя и състезателната програма на гимнастичките за следващия сезон, която ще включва четири Световни купи, две Европейски купи, няколко международни турнира и стартирания от веригата Гран при.

„Ще започнем с първо контролно в края на януари. Веднага след това ще имаме лагер в „Спортпалас“ във Варна, след което стартират международните турнири. В тях ще включим по-младите гимнастички, за да трупат опит. Ева и Стилияна ще се присъединят малко по-късно – за Световните купи. Надявам се през този сезон заедно със Стилияна и Ева да успеем да наложим поне две от по-младите ни състезателки, които да се включат в по-важни състезания. Все още е рано да кажа, но на Европейското и на Световното първенство ще участваме с най-силните ни гимнастички – дали ще са две или три, ще решим допълнително,“ уточни Маркова.

По повод избирането на Кристина Илиева за старши треньор на националния отбор (индивидуално – девойки), Маркова коментира:

„Кристина Илиева е доказан специалист с невероятни качества. През последните две години тя постигна отлични резултати с ансамбъла девойки. Миналата година, когато отговарях и за двата национални отбора – жени и девойки, задачата беше изключително трудна. Програмите, състезанията и лагерите са различни. С наближаването на Олимпийските игри в Лос Анджелис смятам, че следващите две години са решаващи и трябва да се фокусирам изцяло върху подготовката на индивидуалния женски отбор, защото още догодина ни предстои олимпийска квалификация. Световното първенство във Франкфурт ще бъде първата такава – първите три гимнастички в индивидуалното многобой ще спечелят квоти. Следващата квалификация е през 2027 година. Тези години са ключови за нашата подготовка и ни чака много работа,“ завърши Бранимира Маркова.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Стилияна Николова е "Жена на годината" в категория "Спорт"

Стилияна Николова е "Жена на годината" в категория "Спорт"

  • 17 окт 2025 | 09:07
  • 389
  • 1
Добра подиум тренировка за мъжкия национален отбор по спортна гимнастика в Джакарта

Добра подиум тренировка за мъжкия национален отбор по спортна гимнастика в Джакарта

  • 16 окт 2025 | 17:58
  • 1180
  • 0
Блестящо представяне на родните състезатели на Plovdiv Cup Aerobics Open

Блестящо представяне на родните състезатели на Plovdiv Cup Aerobics Open

  • 16 окт 2025 | 10:26
  • 294
  • 0
Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

  • 14 окт 2025 | 15:47
  • 995
  • 0
България ще участва с четири състезателки на Балканското по художествена гимнастика

България ще участва с четири състезателки на Балканското по художествена гимнастика

  • 14 окт 2025 | 14:37
  • 426
  • 0
Българите в пети и девети поток на Световното по гимнастика

Българите в пети и девети поток на Световното по гимнастика

  • 14 окт 2025 | 14:33
  • 516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

  • 18 окт 2025 | 10:02
  • 8989
  • 22
Христо Янев: Трябва да започнем да трупаме победи, които да ни вдигнат самочувствието

Христо Янев: Трябва да започнем да трупаме победи, които да ни вдигнат самочувствието

  • 18 окт 2025 | 13:30
  • 177
  • 0
Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

  • 18 окт 2025 | 07:40
  • 11370
  • 19
На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

  • 18 окт 2025 | 08:00
  • 4820
  • 5
Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 5127
  • 1
Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:21
  • 4814
  • 0