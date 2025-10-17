Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт"

Световната вицешампионка по художествена гимнастика от Рио 2025 Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт" по време на бляскава церемония на списание "Грация".

За 20-и пореден път снощи "Грация" отдаде признание на жените, които не просто постигат успехи, а променят средата около себе си - със своята сила, талант и вдъхновение.

"Стилияна е "сърцето" на българската художествена гимнастика - символ на устрем, грация и непримирим дух. Твоята сила и вдъхновение осветяват пътя на всички, които мечтаят високо", написаха от БФХГ във Фейсбук.

"Определено е много приятно да си оценен и за мен е голяма чест, че тази вечер успях да бъда сред тези невероятни хора", заяви Николова.

снимка: Анна Недкова, БФХГ