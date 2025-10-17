Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт"

Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт"

  • 17 окт 2025 | 09:07
  • 156
  • 0
Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт"

Световната вицешампионка по художествена гимнастика от Рио 2025 Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт" по време на бляскава церемония на списание "Грация".

За 20-и пореден път снощи "Грация" отдаде признание на жените, които не просто постигат успехи, а променят средата около себе си - със своята сила, талант и вдъхновение.

"Стилияна е "сърцето" на българската художествена гимнастика - символ на устрем, грация и непримирим дух. Твоята сила и вдъхновение осветяват пътя на всички, които мечтаят високо", написаха от БФХГ във Фейсбук.

"Определено е много приятно да си оценен и за мен е голяма чест, че тази вечер успях да бъда сред тези невероятни хора", заяви Николова.

снимка: Анна Недкова, БФХГ

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Добра подиум тренировка за мъжкия национален отбор по спортна гимнастика в Джакарта

Добра подиум тренировка за мъжкия национален отбор по спортна гимнастика в Джакарта

  • 16 окт 2025 | 17:58
  • 1088
  • 0
Блестящо представяне на родните състезатели на Plovdiv Cup Aerobics Open

Блестящо представяне на родните състезатели на Plovdiv Cup Aerobics Open

  • 16 окт 2025 | 10:26
  • 275
  • 0
Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

  • 14 окт 2025 | 15:47
  • 977
  • 0
България ще участва с четири състезателки на Балканското по художествена гимнастика

България ще участва с четири състезателки на Балканското по художествена гимнастика

  • 14 окт 2025 | 14:37
  • 401
  • 0
Българите в пети и девети поток на Световното по гимнастика

Българите в пети и девети поток на Световното по гимнастика

  • 14 окт 2025 | 14:33
  • 485
  • 0
Рекорден брой държави на Световното по спортна гимнастика

Рекорден брой държави на Световното по спортна гимнастика

  • 14 окт 2025 | 13:18
  • 460
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 2045
  • 3
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 14131
  • 12
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 2410
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 1607
  • 0
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 75879
  • 192
Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 47862
  • 174