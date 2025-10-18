Белгиец изненада Давидович Фокина в Брюксел

Представителят на домакините Рафаел Колиньон продължи впечатляващата си серия на турнира по тенис за мъже в Брюксел с победа със 7:5, 6:1 срещу поставения под номер 4 Алехандро Давидович Фокина на четвъртфиналите. Надпреварата в Белгия е на твърд корт и с награден фонд 700 хиляди евро.

Колиньон, участващ с уайлдкард, се класира за първи път в кариерата си на полуфинал в професионалния тур и вече си осигури рекордно класиране в ранглистата на АТР за следващата седмица. Преди мача си с Феликс Оже-Алиасим той заема 73-а позиция класацията "на живо".

Колиньон, на 23 години, вече е с баланс 3-0 срещу съперници от топ 20 в света. Той записа с лекота победата срещу Давидович Фокина, след като загуби само една точка на собствен сервис в тайбрека на първата част и записа два пробива на старта на втория сет. Белгиецът стигна до подаване за победата при 5:1 и затвори двубоя на първи мачпойнт.

Колиньон направи 12 аса и 32 печеливши удара, допускайки само 14 непредизвикани грешки. Белгиецът отрази всички три разигравания за пробив на Давидович Фокина.

Следвай ни:

Снимки: Imago