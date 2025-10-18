Популярни
  • 18 окт 2025 | 09:15
Шаповалов срещу Рууд на полуфиналите в Стокхолм

Канадецът Денис Шаповалов спечели с 6:4, 6:7(3), 6:1 срещу шведа Елиас Имер и ще се изправи срещу поставения под номер 2 Каспер Рууд на полуфиналите на турнира по тенис за мъже в Стокхолм. Надпреварата в Швеция е с ранг АТР 250 и награден фонд 706 хиляди долара.

Шаповалов, трети в схемата и 23-и в света, е вторият активен тенисист с поне три полуфинала в Стокхолм (2019, 2021, 2025). Другият е водещата българска ракета Григор Димитров (2013, 2014, 2016, 2017, 2024), който през миналата година отстъпи на американеца Томи Пол на финала с 4:6, 3:6.

Шаповалов и Имер си размениха по един сет, преди канадецът да доминира тотално последната част срещу представителя на домакините. Той регистрира пробиви в четвъртия и шестия гейм, след което спечели първия си мачпойнт и сложи край на двубоя след два часа и 38 минути игра.

Победата на Шаповалов осигури куриоз за полуфиналите, тъй като едва за втори път през тази година в топ 4 влязоха всички тенисисти от първо до четвърто място в схемата. Първият такъв случай беше през юни в Щутгарт, когато американецът Тейлър Фриц спечели с 6:3, 7:6(0) срещу германеца Александър Зверев.

По-рано през деня поставеният под номер 2 Рууд спечели  с 6:7 (5), 6:4, 6:4 срещу американеца Себастиан Корда.

Снимки: Imago

