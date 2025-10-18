Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Салфорд
  3. Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

  • 18 окт 2025 | 03:29
  • 339
  • 0
Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

Салфорд финализира привличането на бившия нападател на Ливърпул и Милан Фабио Борини с краткосрочен договор до януари. 34-годишният италианец, който беше свободен агент след напускането на Сампдория през лятото, тренира с тима през последния месец. Неговото привличане се налага след контузията на нападателя Джей Бърд, която остави клуба от Лига 2 с ограничени опции в атака.

Борини има богат опит, като кариерата му включва престои в Челси, Рома, Ливърпул, Съндърланд и Милан. Той е играл за Италия както на младежко ниво, така и в мъжкия национален отбор, за който записа един мач през 2012 година.

„Чувствам се страхотно. Дойдох да тренирам, за да поддържам форма в този преходен период между договорите, а Салфорд, мениджърът и Алекс Брус бяха достатъчно любезни да ми позволят да се готвя тук. Опитът е нещо, което мога да донеса – на и извън терена – но съм тук и за да науча повече за футбола в Лига 2 от моите съотборници", каза Борини.

34-годишният нападател вече е на разположение за мачовете и ще носи фланелката на Салфорд с номер 16.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Де Хеа: Във Фиорентина веднага се почувствах като у дома

Де Хеа: Във Фиорентина веднага се почувствах като у дома

  • 18 окт 2025 | 03:53
  • 150
  • 0
Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

  • 18 окт 2025 | 03:14
  • 323
  • 0
Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

  • 18 окт 2025 | 02:56
  • 299
  • 0
Луис Енрике: Не мога да съм доволен, когато сме допуснали три гола

Луис Енрике: Не мога да съм доволен, когато сме допуснали три гола

  • 18 окт 2025 | 02:34
  • 255
  • 0
Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

  • 18 окт 2025 | 02:01
  • 706
  • 0
Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

  • 18 окт 2025 | 00:48
  • 301
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 21637
  • 23
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 50692
  • 122
Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 01:21
  • 1987
  • 2
ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 17 окт 2025 | 23:40
  • 9730
  • 4
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 37404
  • 22
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 49766
  • 152