Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

Салфорд финализира привличането на бившия нападател на Ливърпул и Милан Фабио Борини с краткосрочен договор до януари. 34-годишният италианец, който беше свободен агент след напускането на Сампдория през лятото, тренира с тима през последния месец. Неговото привличане се налага след контузията на нападателя Джей Бърд, която остави клуба от Лига 2 с ограничени опции в атака.

Борини има богат опит, като кариерата му включва престои в Челси, Рома, Ливърпул, Съндърланд и Милан. Той е играл за Италия както на младежко ниво, така и в мъжкия национален отбор, за който записа един мач през 2012 година.

„Чувствам се страхотно. Дойдох да тренирам, за да поддържам форма в този преходен период между договорите, а Салфорд, мениджърът и Алекс Брус бяха достатъчно любезни да ми позволят да се готвя тук. Опитът е нещо, което мога да донеса – на и извън терена – но съм тук и за да науча повече за футбола в Лига 2 от моите съотборници", каза Борини.

34-годишният нападател вече е на разположение за мачовете и ще носи фланелката на Салфорд с номер 16.