Луис Енрике: Не мога да съм доволен, когато сме допуснали три гола

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не остана доволен от равенството срещу Страсбург (3:3). Парижани губеха с 1:3, но стигнаха до точката и продължават да са начело в Лига 1 преди изиграването на останалите мачове от 8-ия кръг.

"Съперникът ни създаде много проблеми. Харесва ми начинът, по който играе отборът на Лиъм Росиниър. Без съмнение, това е един от най-добрите тимове в Лига 1. Ние дадохме приоритет на ротацията преди и след международната пауза. Трябва да знаем как да управляваме състава, това беше нашата цел преди мача", каза Луис Енрике.

"Допуснахме три гола заради класата на противника. През първото полувреме започнахме добре, както с топка, така и без нея. В края на първата част обаче изпитахме трудности. Интензитетът ни беше по-добър през второто полувреме, а финалът на мача беше силен. Преодоляхме трудностите, а нашите фенове бяха невероятни. Те заслужаваха повече", коментира испанецът.

"Нито един треньор не изпитва удоволствие, когато отборът му е получил три гола. Невъзможно е да съм доволен. Заир-Емери изигра много добър мач. Имаме му голямо доверие. Познаваме способностите му и сме щастливи да го виждаме на такова ниво", сподели насатвникът на парижани.

"Искаме да бъдем конкурентоспособни във всички турнири. Знам кога сезонът може да се преобърне. Стремим се да спечелим всичко. Ще бъде много трудно и трябва да преодоляваме всички предизвикателства през сезона", добави Луис Енрике.

Снимки: Imago