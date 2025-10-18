Популярни

Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

  • 18 окт 2025 | 02:56
  • 298
  • 0
Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

Легендата Гуус Хидинк си спомни с голямо удоволствие за времето като треньор на ПСВ Айндховен, където работеше с колоритни личности като Рууд Гулит и Ван дер Хейп и в крайна сметка спечели цели единадесет трофея.

„Когато Рууд трябваше да се представи добре в мача, той го правеше. Понякога влизаш в съблекалнята няколко часа или половин ден по-рано и виждаш как лицата вече са пребледнели... Но Рууд просто влизаше, подсвирквайки си, с мисълта: "О, сега ще играем хубав футбол“, разказа Хидинк пред "Sportnieuws.nl".

Рене ван дер Хейп внасяше различна динамика в отбора със своя хумор. Хидинк си спомни как той е предизвиквал веселие дори по време на тренировки и в съблекалнята.

„В един момент казваш: "Добре е, че разказваш вицове и се шегуваш, но когато трябва да играем, тогава е сериозно. Рууд и Ван дер Хайп го разбираха. Нямам никакви оплаквания от това", върна се назад във времето Хидинк.

Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?
Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

„Като треньор можеш да кажеш: "Млъкнете!". Сериозни лица и сериозен футбол. Но всеки преживява това по свой начин. Трябва да подхождаш индивидуално“, продължи бившият треньор на Челси, Реал Мадрид и националния отбор на Нидерландия.

Гулит оставяше своя отпечатък не само на терена, но имаше влияние и извън него. Още преди да стане звезда в Милан, той вече се е проявявал в ПСВ като играч с ясно изразено мнение.

„Рууд смяташе, че екипът ни не е достатъчно свеж и беше напълно прав. Освен това, според него, мрежите зад вратата не бяха достатъчно опънати. Преди имаше три стълба зад вратата в триъгълник, на които висеше мрежата. Той каза: "Не, тези топки трябва да влизат на три метра навътре. Определено имаше влияние, да“, завърши Хидник със смях.

Снимки: Imago

