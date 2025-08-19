Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

Когато Ламин Ямал отпразнува своя осемнадесети рожден ден, около него се вдигна голям шум. Младият талант организира парти в Ибиса, където се случиха няколко забележителни неща. Гостите не можеха да носят телефоните си, на модел бяха платени двадесет хиляди евро, за да присъства, а по време на партито бяха наети хора с нисък ръст. Това донесе на футболиста на Барселона много критики.

Освен това в неговия клуб се появи страх, че може да го сполети същата съдба като Роналдиньо, който не извлече максимума от кариерата си заради любовта си към купоните.

Бившият нидерландски национал и играч на Милан Рууд Гулит обаче защити Ямал.

“Според мен прекалиха с историята с хората с нисък ръст. Но най-хубавото беше, че в един момент самите те казаха “Да, но така и ние имаме работа. Ако не можем да правим това, няма да имаме абсолютно нищо“, отбеляза футболната икона по време на предаването Rondo в понеделник вечер.

Призоваха прокуратурата да се заеме с партито на Ламин Ямал

Водещият обясни на Гулит, че не става въпрос само за хората с ахондроплазия. “Ставаше дума и за евентуалния алкохол, жените, партитата“, при което Гулит прекъсна водещия. „Оставете го“, след което продължи: „Не може ли понякога човек да се отпусне? Да се правят такива заключения за това. Просто го оставете на мира.“

Европейският шампион от 1988 си спомни, че по негово време нещата са били доста по-различни: „Единственият голям проблем е, че всеки има телефон, всеки има какво да каже, всеки има какво да прави. Ние преживяхме време, когато нямаше телефони.“

Ruud Gullit - 1986/87 Season



Ballon D’or Level 🇳🇱💫 pic.twitter.com/4ExXlhnyvT — plumber_football (@tichyburner) August 1, 2025