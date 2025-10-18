Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо заяви, че не е щастлив от представянето на тима в двубоя срещу Шавеш. "Орлите" спечелиха с 2:0 и се класираха за 1/16-финалите в Турнира за Купата на Португалия, а Специалния призна, че само крайният резултат го е зарадвал.

„Мисля, че контролирахме мача, но не съм доволен. Работихме по различен начин, искахме да дадем повече интензивност на атакуващата игра. Бяхме бавни, чувствахме се прекалено спокойни. Ранният гол ни успокои още повече. Прекарахме твърде много време в лесно разиграване по фланговете, търсейки малко дълбочина. Второто полувреме беше по-добро, с намерението да довършим мача. Жалко е, че сложихме край на интригата толкова късно“, заяви Моуриньо.

„Обичам да говоря и за противника, когато той има заслуги за трудностите, които сме имали. Те са добър отбор. Филипе е отличен треньор. Мога да кажа, че основната цел беше постигната. Казах на играчите, че купите са създадени от „убийци на гиганти“ и победители. Никой няма да си спомня, че сме победили Шавеш. Нашата цел е друга. Тази първа стъпка беше направена и то с известно спокойствие“, отбеляза Моуриньо.

„Вчера и онзи ден работихме с отбора, който игра днес. Направихме някои неща, които тренирахме, но с по-ниско темпо, отколкото исках. Работя малко, но идеите се предават и чрез аудиовизуални материали и разговори с играчите. Очаквах малко повече днес“, завърши той.

Снимки: Imago