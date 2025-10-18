Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

  • 18 окт 2025 | 03:14
  • 322
  • 0
Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо заяви, че не е щастлив от представянето на тима в двубоя срещу Шавеш. "Орлите" спечелиха с 2:0 и се класираха за 1/16-финалите в Турнира за Купата на Португалия, а Специалния призна, че само крайният резултат го е зарадвал.

„Мисля, че контролирахме мача, но не съм доволен. Работихме по различен начин, искахме да дадем повече интензивност на атакуващата игра. Бяхме бавни, чувствахме се прекалено спокойни. Ранният гол ни успокои още повече. Прекарахме твърде много време в лесно разиграване по фланговете, търсейки малко дълбочина. Второто полувреме беше по-добро, с намерението да довършим мача. Жалко е, че сложихме край на интригата толкова късно“, заяви Моуриньо.

Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия
Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

„Обичам да говоря и за противника, когато той има заслуги за трудностите, които сме имали. Те са добър отбор. Филипе е отличен треньор. Мога да кажа, че основната цел беше постигната. Казах на играчите, че купите са създадени от „убийци на гиганти“ и победители. Никой няма да си спомня, че сме победили Шавеш. Нашата цел е друга. Тази първа стъпка беше направена и то с известно спокойствие“, отбеляза Моуриньо.

„Вчера и онзи ден работихме с отбора, който игра днес. Направихме някои неща, които тренирахме, но с по-ниско темпо, отколкото исках. Работя малко, но идеите се предават и чрез аудиовизуални материали и разговори с играчите. Очаквах малко повече днес“, завърши той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Де Хеа: Във Фиорентина веднага се почувствах като у дома

Де Хеа: Във Фиорентина веднага се почувствах като у дома

  • 18 окт 2025 | 03:53
  • 150
  • 0
Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

  • 18 окт 2025 | 03:29
  • 339
  • 0
Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

  • 18 окт 2025 | 02:56
  • 297
  • 0
Луис Енрике: Не мога да съм доволен, когато сме допуснали три гола

Луис Енрике: Не мога да съм доволен, когато сме допуснали три гола

  • 18 окт 2025 | 02:34
  • 254
  • 0
Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

  • 18 окт 2025 | 02:01
  • 703
  • 0
Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

  • 18 окт 2025 | 00:48
  • 301
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 21633
  • 23
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 50686
  • 122
Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 01:21
  • 1983
  • 2
ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 17 окт 2025 | 23:40
  • 9727
  • 4
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 37403
  • 22
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 49766
  • 152