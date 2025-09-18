Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бин Сулайем се сдоби с екзотична съперничка за поста

Бин Сулайем се сдоби с екзотична съперничка за поста

  • 18 сеп 2025 | 17:59
  • 398
  • 0

28-годишната швейцарка Лора Вилар е най-новият кандидат за поста президент на ФИА, като за поста ще се борят и настоящият президент Мохамед бин Сулайем и бившият стюарт на ФИА Тим Майер, син на легендарния тим мениджър на Макларън Теди Майер.

Вилар се определя като предприемач все още е действащ пилот – в Европейските серии Лижие, както и във Формула 4 в Саудитска Арабия и ОАЕ и Ферари Челъндж преди това. Тя става първата жена в историята, която се кандидатира за президент на ФИА.

Ще се пребори ли Леклер с Проклятието от Баку?
Ще се пребори ли Леклер с Проклятието от Баку?

Тази година се заговори за още една кандидатура, която щеше да има реален шанс срещу Бин Сулайем – двукратният световен рали шампион Карлос Сайнц, но испанската легенда в крайна сметка реши да не се кандидатира.

В своята програма Вилар отбелязва пет акцента, които обаче звучат доста общо: даване повече власт на клубовете-членове на ФИА, засилване на прозрачността във финансите и вземането на решения, въвеждането на еко етикет на ФИА, подсилване на програмите за присъствие на жените в моторните спортове и позициониране на ФИА като глобален образец в устойчивата мобилност и безопасността на пътя.

Защо Хамилтън разпродаде колекцията си от коли?
Защо Хамилтън разпродаде колекцията си от коли?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще се пребори ли Леклер с Проклятието от Баку?

Ще се пребори ли Леклер с Проклятието от Баку?

  • 18 сеп 2025 | 15:44
  • 722
  • 0
Серхио Перес потвърди, че започва тестове за Кадилак

Серхио Перес потвърди, че започва тестове за Кадилак

  • 18 сеп 2025 | 14:40
  • 1052
  • 0
Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина

Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина

  • 18 сеп 2025 | 14:05
  • 703
  • 0
Кадилак привлече голям американски спонсор

Кадилак привлече голям американски спонсор

  • 18 сеп 2025 | 13:50
  • 918
  • 0
Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

  • 18 сеп 2025 | 12:28
  • 650
  • 0
Васьор: Състезанията в Баку винаги са интересни

Васьор: Състезанията в Баку винаги са интересни

  • 18 сеп 2025 | 12:02
  • 609
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 ЦСКА, "червените" по-активни от "сините"

Арда 0:0 ЦСКА, "червените" по-активни от "сините"

  • 18 сеп 2025 | 18:45
  • 32276
  • 41
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 25223
  • 35
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 11624
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 407318
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 9616
  • 10
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 12432
  • 1