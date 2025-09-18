Бин Сулайем се сдоби с екзотична съперничка за поста

28-годишната швейцарка Лора Вилар е най-новият кандидат за поста президент на ФИА, като за поста ще се борят и настоящият президент Мохамед бин Сулайем и бившият стюарт на ФИА Тим Майер, син на легендарния тим мениджър на Макларън Теди Майер.

Вилар се определя като предприемач все още е действащ пилот – в Европейските серии Лижие, както и във Формула 4 в Саудитска Арабия и ОАЕ и Ферари Челъндж преди това. Тя става първата жена в историята, която се кандидатира за президент на ФИА.

Тази година се заговори за още една кандидатура, която щеше да има реален шанс срещу Бин Сулайем – двукратният световен рали шампион Карлос Сайнц, но испанската легенда в крайна сметка реши да не се кандидатира.

В своята програма Вилар отбелязва пет акцента, които обаче звучат доста общо: даване повече власт на клубовете-членове на ФИА, засилване на прозрачността във финансите и вземането на решения, въвеждането на еко етикет на ФИА, подсилване на програмите за присъствие на жените в моторните спортове и позициониране на ФИА като глобален образец в устойчивата мобилност и безопасността на пътя.

