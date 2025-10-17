Официално: Лион се подсили с опитен защитник

Нидерландският защитник Ханс Хатебур ще доиграе настоящия сезон в състава на Лион. Клубът официално обяви привличането на бранителя под наем от Рен.

Трансферът е осъществен чрез така нареченото „правило на жокера“, което позволява на всеки отбор от Лига 1 да подпише с един свободен агент или играч от друг френски тим след затварянето на трансферния прозорец.

Лион привлича нидерландски национал

31-годишният нидерландец, познат с изявите си за Аталанта, е записал само един мач в текущия сезон.

В родината си Хатебур е носил екипа на Грьонинген. Той има 13 мача за националния отбор на Нидерландия.