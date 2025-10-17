Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. Официално: Лион се подсили с опитен защитник

Официално: Лион се подсили с опитен защитник

  • 17 окт 2025 | 22:58
  • 254
  • 0
Официално: Лион се подсили с опитен защитник

Нидерландският защитник Ханс Хатебур ще доиграе настоящия сезон в състава на Лион. Клубът официално обяви привличането на бранителя под наем от Рен.

Трансферът е осъществен чрез така нареченото „правило на жокера“, което позволява на всеки отбор от Лига 1 да подпише с един свободен агент или играч от друг френски тим след затварянето на трансферния прозорец.

Лион привлича нидерландски национал
Лион привлича нидерландски национал

31-годишният нидерландец, познат с изявите си за Аталанта, е записал само един мач в текущия сезон.

В родината си Хатебур е носил екипа на Грьонинген. Той има 13 мача за националния отбор на Нидерландия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

  • 17 окт 2025 | 23:00
  • 3250
  • 2
Спортният директор на Интер отрече за Неймар

Спортният директор на Интер отрече за Неймар

  • 17 окт 2025 | 21:41
  • 590
  • 0
Официално: Отборите в Ла Лига протестират заради мача на Виляреал и Барселона в Маями

Официално: Отборите в Ла Лига протестират заради мача на Виляреал и Барселона в Маями

  • 17 окт 2025 | 20:42
  • 4602
  • 2
Сръбската федерация прие оставката на Драган Стойкович

Сръбската федерация прие оставката на Драган Стойкович

  • 17 окт 2025 | 20:13
  • 1017
  • 0
УЕФА отхвърли искането на Айнтрахт да играе мача срещу Наполи на неутрален терен

УЕФА отхвърли искането на Айнтрахт да играе мача срещу Наполи на неутрален терен

  • 17 окт 2025 | 19:57
  • 1019
  • 0
След дълго чакане Коло Муани е готов за дебют в Премиър Лийг

След дълго чакане Коло Муани е готов за дебют в Премиър Лийг

  • 17 окт 2025 | 19:44
  • 1790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 17831
  • 19
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 45235
  • 116
ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

  • 17 окт 2025 | 23:00
  • 3250
  • 2
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 34579
  • 22
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 44101
  • 144
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 45931
  • 146