Лион привлича нидерландски национал

Лион ще се възползва от правилото в Лига 1, което позволява на клубовете да привлекат един играч от отбор след затварянето на трансферния прозорец. "Хлапетата" са се насочили към Ханс Хатебур от Рен.

Старши треньорът Пауло Фонсека държи да засили конкуренцията в дефанзивен план и е на мнение, че Хатебур ще му свърши отлична работа.

"Екип" добавя, че Лион ще поеме изцяло заплатата на 31-годишния нидерландски национал.

Ханс Хатебур пристигна в Рен през лятото на 2024 година от Аталанта и записа 26 мача в Лига 1 през сезон 2024/25. От началото на настоящата кампания защитникът има само 22 минути игра.

Снимки: Imago