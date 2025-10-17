Популярни
  3. Симов: Ботев (Враца) няма да се бори за оцеляване

  • 17 окт 2025 | 22:14
  • 731
  • 1

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след загубата на своя тим от Локомотив (Пловдив). Врачани отстъпиха с 0:3.

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)
“Тежки първи 20-30 минути, в които направихме прекалено много грешки. Самият ранен гол наклони везните. Дадохме им криле. Започнаха с лекота да правят нещата, а ние във всеки един компнент изпускахме. Трябваше да избегнем непринудените грешки.

Ние закъснявахме на моменти. Когато закъснееш, няма как да си агресивен.

Опитаха се момчетата през второ полувреме като контрол на топката и създадени ситуации. Когато си тръгнал по такъв лош начин, е трудно и тежко да се върнеш.

Футболистите сами коригираха нещата. В такава ситуация, когато първите 30 минути си правил страхотни грешки, през второто полувреме си говорихме, че няма как да стане по-лошо. Опитахме се да изравним играта и да владеем инициативата.

В съблекалнята футболистите реагираха доста добре и това ще бъде добър урок. Мачът се играе през всички 90 минути. Надявам се да си вземем поуките. Проблемът е, че имаме и футболисит, които не са в добро кондиционно състояние.

Следващият мач ще се реваншираме пред нашата публика.

Няма Ботев да се бори за оцеляване и това е сигурно. Новите футболисти трябва да подобрят кондиционното си състояние. Когато го подобрят, ще донесат нужното повишаване на качеството”, заяви Симов.

