11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца), които се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Лаута” стартира в 20:00 часа.

ЛОКОМОТИВ - БОТЕВ (ВР)

Стартови състави:

Локомотив: 1. Боян Милосавлевич, 21. Енцо Еспиноза, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Диас, 44. Николай Николаев, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 39. Парвиз Умарбаев, 99. Жулиен Лами, 9. Хуан Переа, 94. Каталин Иту;

Ботев: 25. Димитър Евтимов, 2. Никола Влайкович, 5. Божидар Чорбаджийски, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 32. Мартин Дичев, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 97. Владислав Найденов.