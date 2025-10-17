Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. 11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

  • 17 окт 2025 | 18:49
  • 366
  • 0
11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца), които се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Лаута” стартира в 20:00 часа.

ЛОКОМОТИВ - БОТЕВ (ВР)

Стартови състави:

Локомотив: 1. Боян Милосавлевич, 21. Енцо Еспиноза, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Диас, 44. Николай Николаев, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 39. Парвиз Умарбаев, 99. Жулиен Лами, 9. Хуан Переа, 94. Каталин Иту;

Ботев: 25. Димитър Евтимов, 2. Никола Влайкович, 5. Божидар Чорбаджийски, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 32. Мартин Дичев, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 97. Владислав Найденов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

България се смъкна до 91-во място в ранглистата на ФИФА, още 9 надолу и оставаме без право на глас за "Златната топка"

България се смъкна до 91-во място в ранглистата на ФИФА, още 9 надолу и оставаме без право на глас за "Златната топка"

  • 17 окт 2025 | 15:14
  • 13766
  • 9
Петър Карачоров: Доволен съм от желанието на децата, както и от създадените ситуации

Петър Карачоров: Доволен съм от желанието на децата, както и от създадените ситуации

  • 17 окт 2025 | 15:07
  • 674
  • 0
Спартак (Варна) събра 200 000 лева от кампанията си

Спартак (Варна) събра 200 000 лева от кампанията си

  • 17 окт 2025 | 14:56
  • 701
  • 3
Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

  • 17 окт 2025 | 14:47
  • 9095
  • 10
ЦСКА обяви кампания за новия музей на клуба

ЦСКА обяви кампания за новия музей на клуба

  • 17 окт 2025 | 14:22
  • 1871
  • 0
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 25725
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 21433
  • 43
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 25725
  • 17
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 34095
  • 84
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 24449
  • 29
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 21223
  • 18