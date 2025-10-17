Калояна Налбантова достигна до четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Чехия

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага. Четвъртата поставена в схемата българка постигна втора победа за деня, след като надделя над Рейчъл Дараг (Ирландия) с 21:14, 21:13 за 30 минути на корта.

Утре в спор за място на полуфиналите Налбантова ще срещне представителката на домакините Петра Маикснерова.

Другата българка Христомира Поповска отстъпи пред шестата поставена в схемата представителка на домакините Тереза Швабикова в оспорван мач с 21:17, 14:21, 7:21 за 44 минути.

При мъжете Димитър Янакиев също допусна поражение на старта.