  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  • 7 окт 2025 | 03:14
Айнтрахт сложи цена от 80 млн. евро на новата си звезда

Айнтрахт (Франкфурт) е определил впечатляващата цена от 80 милиона евро за своя най-резултатен футболист Джан Узун, към когото има засилен интерес от клубове от Англия.

Според информация на журналиста Флориан Плетенберг, спортният директор на "орлите" Маркус Крьоше ще настоява за тази сума през следващото лято за 19-годишния атакуващ полузащитник.

Договорът на турския национал с Айнтрахт е до лятото на 2029 година и не включва освобождаваща клауза.

Узун се представя изключително силно от началото на сезона в Бундеслигата. Той е отбелязал 5 гола и е направил 3 асистенции в 6 мача, което го прави както водещ голмайстор на отбора, така и лидер по системата „гол+пас“.

Снимки: Gettyimages

