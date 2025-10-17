Пирин без ключов бранител срещу Хебър, раздели се с Търтов

Пирин (Благоевград) гостува на Хебър (Пазарджик) в среща от 12-ия кръг на Втора лига. Двубоят ще се проведе в събота, 18 октомври, от 16:00 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Преди този кръг „орлетата“ заемат място в средата на класирането и ще търсят успешен резултат, който да ги доближи до челната част на таблицата. Старши треньорът Христо Арангелов няма да може да разчита на контузения Лазар Боянов, който пропуска срещата.

Клубът също така информира, че Георги Търтов, който се състезаваше за Пирин с аматьорски статут, по свое желание е решил да се раздели с отбора. Ръководството на клуба му благодари за съвместната работа и му пожелава успех занапред.