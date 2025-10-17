Популярни
  3. Локомотив (Пд) без двама, но с последното ново попълнение срещу Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 13:25
  • 265
  • 0
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Ботев (Враца) в мач от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е тази вечер от 20:00 часа на "Лаута".

Наказан за срещата е Адриан Кова, а контузен е Димитър Илиев. За първи път сред 20-те попадна последното ново попълнение Крист Лонгвил.

Групата на "смърфовете": Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Жулиан Лами, Каталин Иту, Крист Лонгвил, Петър Андреев, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа

