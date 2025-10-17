Димитър Илиев ще бъде готов за дербито на Пловдив

Звездата на Локомотив (Пловдив) - Димитър Илиев, почти сигурно ще бъде на линия за мача на годината в града – голямото дерби с Ботев на 1 ноември.

Димитър Илиев тренира на облекчен режим

Ветеранът се лекува от травма от мача с Лудогорец в средата на миналия месец. Тренира самостоятелно и на облекчен режим, но вероятността да е готов именно за двубоя с "канарчетата" е много голяма, пише "Мач Телеграф".



Треньорът Душан Косич дори има планове да го включи в групата за гостуването на Локомотив (София) в следващия кръг, но едва ли ще го използва.