Димитър Илиев ще бъде готов за дербито на Пловдив

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
  17 окт 2025 | 10:44
Звездата на Локомотив (Пловдив) - Димитър Илиев, почти сигурно ще бъде на линия за мача на годината в града – голямото дерби с Ботев на 1 ноември.

Ветеранът се лекува от травма от мача с Лудогорец в средата на миналия месец. Тренира самостоятелно и на облекчен режим, но вероятността да е готов именно за двубоя с "канарчетата" е много голяма, пише "Мач Телеграф".

Треньорът Душан Косич дори има планове да го включи в групата за гостуването на Локомотив (София) в следващия кръг, но едва ли ще го използва.

