Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Сблъсъкът Рома - Интер ще отговори на много въпроси

Сблъсъкът Рома - Интер ще отговори на много въпроси

  • 18 окт 2025 | 06:41
  • 257
  • 0
Сблъсъкът Рома - Интер ще отговори на много въпроси

Рома и Интер ще се изправят един срещу друг в дербито на 7-ия кръг от италианската Серия "А". Двубоят на стадион "Олимпико" започва в 21:45 часа и ще бъде ръководен от Давиде Маса.

Мачът се очертава като един от най-интересните мачове през уикенда в топ първенствата. Двата отбора заемат челни позиции в класирането и ще търсят победа, за да затвърдят амбициите си. Рома дели първото място с шампиона Наполи, а Интер е 4-ти в подреждането, с изоставане от 3 точки.

Рома е в отлична форма с четири победи в последните пет мача във всички турнири. "Вълците" победиха Фиорентина с 2:1 преди паузата за националните отбори, като Матиас Соуле отбеляза гол и даде асистенция. Преди това "джалоросите" загубиха от Лил с 0:1 в Лига Европа, но надвиха Верона и градския си съперник Лацио в първенството.

Интер записа четири победи и едно равенство в последните пет мача. "Нерадзурите" завършиха 1:1 с Атлетико Мадрид в контрола, преди това разгромиха Кремонезе с 4:1 в Серия "А", победиха Славия (Прага) с 3:0 в Шампионската лига и постигнаха шампионатни успехи срещу Каляри с 2:0 и Сасуоло с 2:1.

Рома има впечатляваща защита с едва 2 допуснати гола, но не блести в нападение със 7 отбелязани. Интер е с много по-добра голова разлика - 17:8, което показва офанзивната мощ на "нерадзурите".

Победа за домакините би увеличила преднината им пред Интер на 6 точки и би затвърдила амбициите им за титлата. От друга страна, успех за гостите би ги изравнил по точки с Рома и би ги върнал в непосредствената борба за първото място. .

Рома ще разчита на младата си звезда Матиас Соуле, който е в отлична форма с 3 гола и 2 асистенции в първенството. Аржентинецът беше решаваща фигура в последния мач срещу Фиорентина и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Интер. Под въпрос за мача е Анхелиньо, който има леко травма, докато Едоардо Бове няма да бъде на разположение.

Интер ще бъде без важни играчи за двубоя - контузени са Матео Дармиан и ключовият нападател Маркюс Тюрам. Лаутаро Мартинес ще води атаката на "нерадзурите", като аржентинецът има 3 гола от началото на сезона. Младият Анже-Йоан Бони се очаква да партнира на Лаутаро в нападение.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 27 април на стадион "Джузепе Меаца", като Рома надви Интер с 1:0 в мач от 34-тия кръг на Серия "А". Единственото попадение отбеляза Матиас Соуле в 22-рата минута.

Преди това "нерадзурите" бяха в серия от 4 поредни победи срещу този съперник.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Де Хеа: Във Фиорентина веднага се почувствах като у дома

Де Хеа: Във Фиорентина веднага се почувствах като у дома

  • 18 окт 2025 | 03:53
  • 688
  • 0
Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

  • 18 окт 2025 | 03:29
  • 2019
  • 0
Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

  • 18 окт 2025 | 03:14
  • 1536
  • 0
Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

  • 18 окт 2025 | 02:56
  • 1210
  • 0
Луис Енрике: Не мога да съм доволен, когато сме допуснали три гола

Луис Енрике: Не мога да съм доволен, когато сме допуснали три гола

  • 18 окт 2025 | 02:34
  • 678
  • 0
Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

  • 18 окт 2025 | 02:01
  • 2042
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 25263
  • 24
Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 01:21
  • 5616
  • 3
Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

  • 18 окт 2025 | 06:47
  • 577
  • 0
Левски срещу Берое в първия полуфинал за Суперкупата на България

Левски срещу Берое в първия полуфинал за Суперкупата на България

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 434
  • 0
Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал за Суперкупата на България

Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал за Суперкупата на България

  • 18 окт 2025 | 07:11
  • 385
  • 0
ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ отново загуби точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 17 окт 2025 | 23:40
  • 13824
  • 8