Сблъсъкът Рома - Интер ще отговори на много въпроси

Рома и Интер ще се изправят един срещу друг в дербито на 7-ия кръг от италианската Серия "А". Двубоят на стадион "Олимпико" започва в 21:45 часа и ще бъде ръководен от Давиде Маса.



Мачът се очертава като един от най-интересните мачове през уикенда в топ първенствата. Двата отбора заемат челни позиции в класирането и ще търсят победа, за да затвърдят амбициите си. Рома дели първото място с шампиона Наполи, а Интер е 4-ти в подреждането, с изоставане от 3 точки.

Рома е в отлична форма с четири победи в последните пет мача във всички турнири. "Вълците" победиха Фиорентина с 2:1 преди паузата за националните отбори, като Матиас Соуле отбеляза гол и даде асистенция. Преди това "джалоросите" загубиха от Лил с 0:1 в Лига Европа, но надвиха Верона и градския си съперник Лацио в първенството.



Интер записа четири победи и едно равенство в последните пет мача. "Нерадзурите" завършиха 1:1 с Атлетико Мадрид в контрола, преди това разгромиха Кремонезе с 4:1 в Серия "А", победиха Славия (Прага) с 3:0 в Шампионската лига и постигнаха шампионатни успехи срещу Каляри с 2:0 и Сасуоло с 2:1.

Рома има впечатляваща защита с едва 2 допуснати гола, но не блести в нападение със 7 отбелязани. Интер е с много по-добра голова разлика - 17:8, което показва офанзивната мощ на "нерадзурите".



Победа за домакините би увеличила преднината им пред Интер на 6 точки и би затвърдила амбициите им за титлата. От друга страна, успех за гостите би ги изравнил по точки с Рома и би ги върнал в непосредствената борба за първото място. .

Рома ще разчита на младата си звезда Матиас Соуле, който е в отлична форма с 3 гола и 2 асистенции в първенството. Аржентинецът беше решаваща фигура в последния мач срещу Фиорентина и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Интер. Под въпрос за мача е Анхелиньо, който има леко травма, докато Едоардо Бове няма да бъде на разположение.



Интер ще бъде без важни играчи за двубоя - контузени са Матео Дармиан и ключовият нападател Маркюс Тюрам. Лаутаро Мартинес ще води атаката на "нерадзурите", като аржентинецът има 3 гола от началото на сезона. Младият Анже-Йоан Бони се очаква да партнира на Лаутаро в нападение.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 27 април на стадион "Джузепе Меаца", като Рома надви Интер с 1:0 в мач от 34-тия кръг на Серия "А". Единственото попадение отбеляза Матиас Соуле в 22-рата минута.



Преди това "нерадзурите" бяха в серия от 4 поредни победи срещу този съперник.